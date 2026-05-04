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MLB／球卡在手套怎麼辦？天使薛耶爾另類美技解決索托

記者藍宗標／即時報導
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天使隊一壘手薛耶爾。（美聯社）
天使隊一壘手薛耶爾。（美聯社）

大聯盟戰績最爛的兩支球隊交手，天使隊一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel）3日在第3局上演另類守備美技，直接把手套拋給投手柯恰諾維奇（Jack Kochanowicz）完成刺殺，獲得現場4萬1614名球迷的滿場掌聲，但天使仍以1：5不敵大都會隊。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大都會3局上1出局後，開路先鋒比切特（Bo Bichette）揮出一壘打，下一棒索托（Juan Soto）擊出一壘方向滾地球，薛耶爾接到後想傳二壘製造雙殺，小白球卻卡在手套裡，他的反應很快，立刻轉身把手套拋給補位的柯恰諾維奇，順利解決索托。

「以前從未遇到過這種情況，我想以後也不會再碰到。」柯恰諾維奇表示，薛耶爾沒有驚慌失措，這點值得稱讚，真是不可思議的守備。

天使官網形容：「球卡在手套裡怎麼辦？直接把手套丟掉！」

柯恰諾維奇先發6.1局，被揮出5支安打、包括1支全壘打，失兩分吞下本季首敗，終止2連勝；他表示，投球感覺還不錯，但投了太多壞球（用球數110、好球62顆），後來穩住陣腳，多次成功解決打者，這確實是一場艱難的比賽。

天使在洛杉磯主場對大都會3連戰，儘管兩隊戰績不振，每場比賽都超過4萬名球迷進場，天使1勝2敗輸掉系列賽，本季戰績13勝22敗繼續在美聯墊底，大都會12勝22敗更是大聯盟最差表現。

大都會

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