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MLB／萊斯、賈吉砲轟金鶯 聯手締造史上第5次罕見紀錄

記者藍宗標／即時報導
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「法官」賈吉3局下轟出兩分砲，本季第13轟出爐。（路透）
「法官」賈吉3局下轟出兩分砲，本季第13轟出爐。（路透）

洋基隊3日在紐約主場火力全開，對金鶯隊之戰出現15支安打，包括3支全壘打，以11：3大勝；「法官」賈吉（Aaron Judge）3局下轟出兩分砲，本季第13轟出爐，追上白襪隊日本重砲村上宗隆，並列大聯盟全壘打王。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

洋基一壘手萊斯（Ben Rice）首局開轟，面對金鶯菜鳥投手吉布森（Trey Gibson）揮出陽春砲，本季12轟和太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在大聯盟並列第3。

洋基打完前7局4：3領先，8局下狂攻7分下江山，多明奎茲（Jasson Dominguez）貢獻兩分砲，本季首轟出爐，洋基在4連戰前3戰全勝。

洋基本季戰績升至23勝11敗，仍居美聯龍頭，萊斯、賈吉成為大聯盟史上第5對開季34戰至少12轟的搭檔，前4對是1956年洋基隊曼托（Mickey Mantle）和貝拉（Yogi Berra）、1959年勇士隊麥修斯（Eddie Mathews）和漢克阿倫（Hank Aaron）、1994年洛磯隊柏克斯（Ellis Burks）和賈拉若加（Andres Galarraga）、1995年印地安人隊索倫托（Paul Sorrento）和拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

大聯盟本季已有13名球員開轟達到二位數，村上宗隆是唯一日本代表，3日對教士隊之戰4次打數掛零、被三振兩次，13轟不但在大聯盟領先，26分打點也在美聯排名並列第4。

「法官」賈吉3局下轟出兩分砲，本季第13轟出爐。（路透）
「法官」賈吉3局下轟出兩分砲，本季第13轟出爐。（路透）

洋基 賈吉

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