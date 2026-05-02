MLB／佐佐木朗希首次QS仍吞敗 大谷翔平對紅雀兩戰9支0

大谷翔平2日全場4次打數掛零，被三振兩次。（路透）

道奇隊日本 投手佐佐木朗希 今天登板先發，對紅雀隊投6局失3分，本季首次繳出優質表現，但全隊8支安打都是短程一壘打，得分效果有限，終場以2：3落敗，本季首次吞下4連敗。

佐佐木朗希用104球（65顆好球）完成6局任務，本季6場先發任務首次單場投球數破百，被揮出5支安打，出現兩次保送，投出4次三振，失3分都集中在3局下，包括被沃克（Jordan Walker）轟出兩分砲，他也是紅雀本季首位達到10轟的球員。

佐佐木朗希開季前5戰只有兩場投滿5局，今天首次優質先發（Quality Start，QS），但道奇打線遭紅雀4名投手封鎖，完全沒有長打表現，一共吞下8次三振，佐佐木朗希吞敗後戰績掉到1勝3敗、防禦率5.97。

紅雀先發投手麥格瑞維（Michael McGreevy）投6局，只被揮出3支安打、出現3次保送，本季第2勝到手；紅雀6連勝後，戰績20勝13敗和道奇相同。

道奇打完前8局只有4支安打，9局上2出局後，連續出現4支安打攻下兩分，最後還是1分差落敗；大谷翔平 全場4次打數掛零，被三振兩次，對紅雀3連戰前兩戰合計9支0、吞下3K，本季打擊率2成52、全壘打6支、打點13分。