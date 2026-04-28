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MLB／塔克再見安助山本躲過敗投 大谷3安打也有幫忙

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊球星大谷翔平27日敲出三安。(美聯社)
道奇隊球星大谷翔平27日敲出三安。(美聯社)

山本由伸眼看將即將入手的第3敗，直到比賽最後階段終於成功拒絕簽收，道奇隊9局下攻下3分逆轉戰局，終場以5：4擊敗馬林魚隊，山本由伸此役5局失4分（責失3分）、無關勝敗，大谷翔平單場3安猛打幫上學弟的忙。

山本由伸本季前5場全數都是6局以上、失3分以下，今天首度未能繳出優質內容，此役共用87球，先發5局被敲5安打、失4分，有4次三振、4次保送。

山本的失分首先出現在第四局，因2安打和1保送釀成一出局、滿壘危機，先面對凱西（Owen Caissie）飆K，因打者超時拿到第3顆好球時，山本一時之間還滿臉問號，而下一棒薩諾哈（Javier Sanoja）打向游擊的滾地球，眼看有機會全身而退，游擊手金慧成接球漏了一下錯過這個出局數，馬林魚跑回分數。

山本在第五局又以保送開局，史陶爾斯（Kyle Stowers）擊出投手方向強襲球，山本擋了一下後趕緊撿球傳一壘仍抓到出局數，而翻譯及防護員正要衝上場，山本閃耀著萌萌的眼神示意是打到手套。山本面對洛培茲（Otto Lopez）飆K，但面對艾德華茲（Xavier Edwards）又出現保送，隨後遭希克斯（Liam Hicks）敲出三分砲，一棒逆轉戰局，道奇反倒陷於2：4落後。

大谷翔平此役5打數敲出3安打，連兩場都是猛打賞，首局在他的安打開路後帶動攻勢，赫南德茲（Teoscar Hernández）安打送回2分，道奇此後分數一路凍結。道奇以2：4落後進入九局下，大谷的場地二壘打先敲回1分打點，塔克（Kyle Tucker）在滿壘時敲安一棒終結戰線，也幫助山本躲過敗投。

希克斯 大谷翔平 道奇

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