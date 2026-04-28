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MLB／山本由伸5局失4分退場 本季首度沒有優質先發

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊日籍強投山本由伸27日以5局失4分（責失3分）退場。(美聯社)
道奇隊日籍強投山本由伸27日以5局失4分（責失3分）退場。(美聯社)

道奇隊日籍強投山本由伸今天在第五局遭馬林魚隊希克斯（Liam Hicks）的三分砲帶來重傷害，以5局失4分（責失3分）退場，確定本季首度未能完成優質先發，帶著敗投資格退場。

山本由伸本季前5場全數都是6局以上、失3分以下，今天首度未能繳出優質內容，此役共用87球，先發5局被敲5安打、失4分，有4次三振、4次保送。

山本的失分首先出現在第四局，因2安打和1保送釀成一出局、滿壘危機，先面對凱西（Owen Caissie）飆K，因打者超時拿到第3顆好球時，山本一時之間還滿臉問號，而下一棒薩諾哈（Javier Sanoja）打向游擊的滾地球，眼看有機會全身而退，游擊手金慧成接球漏了一下錯過這個出局數，馬林魚跑回分數。

山本在第五局又以保送開局，史陶爾斯（Kyle Stowers）擊出投手方向強襲球，山本擋了一下後趕緊撿球傳一壘仍抓到出局數，而翻譯及防護員正要衝上場，山本閃耀著萌萌的眼神示意是打到手套。

山本續投面對洛培茲（Otto Lopez）飆K，但面對艾德華茲（Xavier Edwards）又出現保送，隨後遭希克斯敲出三分砲，一棒逆轉戰局，道奇反倒陷於2：4落後，第六局啟動牛棚，若打線未能幫助山本解套，將吞下居隊內領先的第3敗。

道奇 希克斯 山本由伸

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