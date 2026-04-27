MLB／天使球場爆「鼠患」關閉座位區 遭酸：不只戰績令人作嘔

天使棒球場爆發鼠患，22日未開放觀眾席。圖為17日球場外的照片。(美聯社)

天使棒球場爆發鼠患，根據加州 郵報取得的官方報告顯示，當地時間22日主場賽事觀眾席432區並未開放，而原因是在該區域的一處販賣部發現鼠類排泄物。

加州郵報獨家報導此一消息，開頭就提到：「天使戰績並不是今年唯一令人反感的開局，同時衛生部官方宣稱，他們在球場內發現大量老鼠入侵的證據。」

這份官方資料為「橙郡公共衛生服務局零售食品設施檢查報告」，內容提到天使球場看台層432區一處販賣區，因為例行檢查時在5個不同地方發現鼠類排泄物，包括清潔用品旁、儲物架下方地板、一次性用品區旁、熱水器旁、清潔水槽旁，該攤販已遭暫時停業，並要求徹底消除鼠類活動，全面清潔設備、容器與環境，而4月22日主場賽事也因此關閉該區座位。

天使球團回應加州郵報，球團一直以向球迷提供高品質的觀賽體驗為榮，維持場內近160個攤位的清潔，收到官方指示後，已經迅速採取行動，解決單一攤位問題，預期將在下次主場系列賽前通過檢查並重新開放。

這並非天使球場首次出現鼠患，2007年的當地報導中就曾提到，天使球場從2005年以來共在118處檢查出老鼠出沒痕跡，當時天使承諾即刻改善，而2009年時的後續追蹤，衛生部認為問題已獲解決。