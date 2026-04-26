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MLB／大谷翔平暌違11場、59打席開轟 羅伯茲透露關鍵在預備動作

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊球星大谷翔平26日久違開轟。(美聯社)
道奇隊球星大谷翔平26日久違開轟。(美聯社)

大谷翔平全壘打砲管熄火11場，今天終於久違開轟，第七局的陽春砲反方向狙擊小熊隊左投米納（Hoby Milner），也繳出本季首場3安猛打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後透露，關鍵在於打擊預備姿勢。

道奇今天以6：0擊敗小熊隊，羅布勒斯基（Justin Wrobleski）先發6局僅被敲4安打、無失分拿下勝投，本季累積4勝0敗、防禦率1.50。打擊區以大谷表現最佳，3打數敲出3安打，首打席的保送之後，依序出現一壘打、二壘打、全壘打。

大谷翔平在過去11場打者出賽未開轟，至今天賽前累積連56打席未開轟，已是來到道奇後最長的全壘打乾旱期，今天在第4打席開砲，本季第6轟出爐。

大谷表示，「從昨天就感覺方向對了，只要再更有耐心一點就沒問題了。」被進一步問到調整，大谷指出是打擊預備動作，而羅伯茲賽後記者會上也透露此事，「我在前幾天有跟他聊過，他說感覺自己的動作跑掉了，他有注意到這點。」經過調整後，羅伯茲認為這幾天已經看到他的打席品質，「無論是選球或選擇要攻擊的球路，這幾天都做得非常出色。」

談到開轟打席，羅伯茲表示，「對翔平來說真的是很棒的一天，面對左投，能在逆風情況下把球打到反方向。」他也提到，「作為一位左打者，有時候面對左投，反而會讓你找回想要的狀態。」

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大谷翔平 道奇

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