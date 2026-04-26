MLB／李灝宇享受首轟啤酒浴 英文受訪讓美媒直呼「滿滿驚喜」

老虎隊台將李灝宇(前)26日敲出逆轉兩分砲。（美聯社）

老虎隊農場大物李灝宇升上大聯盟第10天，用一支逆轉轟直接撼動戰局，這一戰讓當地媒體留下印象的，不只他的全壘打，「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）還特地點出，他在賽後受訪時幾乎都自己用英文。

老虎今天以8：3擊敗紅人隊，逆轉戰局的一棒來自七局上、一壘有人時，當時仍以2：3落後的老虎派出李灝宇代打，面對左投莫爾（Sam Moll），第1顆壞球之後，鎖定90.7哩伸卡球出棒，一棒送出中外野全壘打牆外，擊球初速105.8哩、飛行距離402呎。

麥考斯基在個人X上提到：「李灝宇在禮拜天帶來滿滿驚喜，不只是因為他打了生涯首轟，而且他用英文進行訪問，被問到會如何處理全壘打球，他說：『Hold it like a baby.』」

李灝宇首轟出爐，賽後也照慣例接受隊友的啤酒浴洗禮，雖然名為「啤酒浴」，但報導中提到「實際內容物包括所有想像得到的東西，但不一定有啤酒就是了」，李灝宇也笑說：「我現在身上聞起來感覺有一堆東西」。