MLB／李灝宇生涯首轟出爐 代打敲逆轉兩分砲

台灣強打李灝宇（右）26日敲出大聯盟生涯首轟。（路透）

台灣強打李灝宇的大聯盟生涯首轟，就是一支關鍵的代打逆轉兩分砲，今天在第七局面對紅人隊開轟，將比分扭轉為4：3，老虎隊終場以8：3贏球。

李灝宇今天並未排進先發，紅人在七局上換上左投莫爾（Sam Moll），托瑞斯（Gleyber Torres）先靠失誤上壘，老虎換上李灝宇代打，第1顆壞球之後，鎖定90.7哩伸卡球出棒，一棒送出中外野全壘打牆外，擊球初速105.8哩、飛行距離402呎。

李灝宇看著這一轟過牆，也激動跳躍握拳，他說敲逆轉轟是所有打棒球的人的夢想，自己也不例外，但通常這麼想時，自己都是先發，所以今天不太一樣，「代打敲出全壘打，向總教練證明了，即便我沒有先發，我還是會隨時做好準備。」

有趣的是，當時總教練辛區（A.J. Hinch）看到他的興奮，有了其他擔憂，「我的第一個想法是，拜託不要追上托瑞斯，李灝宇跑得很快而且很有決心，我希望他可以好好享受那一刻。」他表示，自己真的很喜歡李灝宇對比賽的投入，而那一刻應該是李灝宇第一次真的感覺自己成就了某件大事，「因為我們從落後到領先。」

因此當李灝宇繞過三壘時，連三壘指導教練都示意讓他放慢腳步，李灝宇笑說：「我太開心了，所以完全沒注意到我可能跑太快了。」李灝宇拿回了他的首轟球？被問到將如何收藏？他回應：「該怎麼做呢？像寶寶一樣收著吧！」

李灝宇也提到，剛上大聯盟的第一天打得很掙扎，自己針對打擊動作有與打擊教練討論，昨天也在後腳上做了一些調整，「今天看起來效果真的很好。」