MLB／佐佐木朗希挨3轟成「本季最好一戰」道奇教頭：在好球帶內對決

佐佐木朗希拿下本季首勝。（美聯社）

道奇 隊25日以12：4撕碎小熊隊，佐佐木朗希 先發5局失4分、挨了3發全壘打，仍拿到本季首勝，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後評價這是他本季最佳表現，「只看數據，無法精準反映他的投球內容，25日可以製造揮空、球質也很好，我認為這是他本季最好的一場。」

佐佐木朗希此役共用99球、66球好投，5局投球任內被敲7安打，丟掉4分都是責失分，有5次三振、1次保送，最快球速98.5哩（約158.5公里）。在開季前4場先發0勝2敗後，佐佐木拿下本季首勝、大聯盟生涯第2勝，也是他相隔357天再奪勝投。

佐佐木此役所挨3轟都是陽春砲，分別是第二局鈴木誠也、第四局巴勒斯特洛斯（Moisés Ballesteros）、第五局阿馬亞（Miguel Amaya），這是他來到美國後單場所挨最多轟的一戰。

羅伯茲對此表示，「不能只看數據來評斷，雖然被打了3轟，但能在好球帶內與打者對決，整體投球內容都非常好。」他說這會是對朗希成長很有幫助的一場比賽，「他現在的定位是後段輪值，仍在成長階段，每一次登板持續進步是最重要的，也要能逐步拉長投球局數。」

佐佐木指出，挨轟的球路包括失投以及要搶好球數時被打，自己必須持續提升球的品質，25日必須感謝打線以及牛棚投手幫忙，自己在退場後也馬上與投手教練一起檢討反省。

有趣的是，25日正好的進場贈品正好是他的搖頭娃娃，佐佐木對於這款搖頭娃娃相似度沒有很滿意，「嗯…感覺可以再做得更好一點。」