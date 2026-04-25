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MLB／道奇學長合敲14安 佐佐木朗希相隔357天拿下勝投

記者陳宛晶／即時報導
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佐佐木朗希拿到本季首勝。(歐新社)
佐佐木朗希拿到本季首勝。(歐新社)

道奇隊打線25日用愛灌溉佐佐木朗希，敲出14支安打，終場以12：4擊敗小熊隊，朗希先發5局失4分，被敲旅美生涯單場新高的3發全壘打，仍在本季第5場出賽拿到首勝。

佐佐木朗希共用99球、66球好投，5局投球任內被敲7安打，丟掉4分都是責失分，有5次三振、1次保送，最快球速98.5哩（約158.5公里）。

佐佐木挨3轟都是陽春砲，分別是第二局鈴木誠也、第四局巴勒斯特洛斯（Moisés Ballesteros）、第五局阿馬亞（Miguel Amaya），第三局則因觸身球加暴投釀禍，面臨得點圈危機，布許（Michael Busch）敲安攻下分數。

道奇打線大肆開火，大谷翔平首打席就敲安打並盜二壘成功，儘管該局攻勢無功而返，他在第三局再選保送上壘，孟西（Max Muncy）補上兩分砲追平，第四局道奇打線打了11人次、灌進6分，大谷在這局再度貢獻1次保送上壘。

道奇第六局4分入袋，得分達到雙位數，也讓朗希的勝投越來越穩固，開季前4場先發0勝2敗後拿下本季首勝、大聯盟生涯第2勝，相隔357天再奪勝投。

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大谷翔平 道奇 佐佐木朗希

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