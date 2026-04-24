MLB／老虎王牌史庫柏搞砸領先怒砸冰桶 李灝宇直擊秒回頭

老虎隊王牌投手史庫柏在第七局搞砸領先，在板凳區忍不住情緒失控。（美聯社）

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）23日在第七局搞砸領先，在板凳區忍不住情緒失控，摔了球帽，又摔了冰桶，靠瓊斯（Jahmai Jones）8局下追平陽春砲、托特森（Spencer Torkelson）9局下再見轟，老虎以5：4擊敗釀酒人隊，史庫柏賽後也說：「是他們幫了我」。

史庫柏開賽11上11下，直到第四局被康崔拉斯（William Contreras）、桑契斯（Gary Sánchez）連兩支二壘打串連丟掉1分，投完前6局仍握有3：1領先，直到第七局續投面對3棒都沒解決，被柏金斯（Blake Perkins）二壘打一棒追平後退場。

史庫柏此役最終留下6局被敲7安打、失4分，退場後情緒失控，一把揮落原本在板凳席上的冰桶，而轉播鏡頭也捕捉到李灝宇此時正好轉頭，才走近一步，見狀又回過頭來，飄出鏡頭之外。

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老虎最終靠兩轟再次逆轉拿下勝利，大聯盟官網報導還特地描述寫道：「就在史庫柏打翻冰桶的兩局後，格林（Riley Greene）、奇斯（Colt Keith ）搬著另一個冰桶走上階梯，就在托克森賽後接受場邊電視採訪時把水倒在他身上。」

「任何時候取得領先，我都會盡我所能想要贏得比賽。」史庫柏表示，感謝隊友今天幫了自己一把，「當我搞砸領先，這樣的逆轉勝非常巨大。」