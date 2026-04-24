MLB／巨人王牌韋伯砸道奇捕手為李政厚報仇？羅伯茲：有可能

道奇隊捕手拉辛（右）。（路透）

道奇 隊捕手拉辛（Dalton Rushing）在這波道奇、巨人系列賽成為爭議主人，23日在第六局遭韋伯（Logan Webb）觸身球擊中，外界當然好奇是不是故意，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為「可能是」，韋伯則淡淡說：「只是一顆內角直球」。

道奇此役以3：0擊敗巨人，拉辛依然處在話題中心，火苗從系列賽首戰就種下，當時在與韓籍球員李政厚本壘攻防衝撞後，拉辛並未關心李政厚是否受傷，嘴形疑似說了一句「F**k Em」，而23日韋伯在第六局面對他的打席，第1球就是近身球，第2球直接砸到他的身體，兩球球速都在93哩以上，而韋伯此役的內角直球共計12球，在這個打席就連投2球。

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羅伯茲表示，「可能是故意的，拉辛之前說了一些話，我不認為是刻意要針對誰，但他們可能有看到，畢竟社群媒體上都有拍到，韋伯是那種比較老派的球員，他可能想保護自己隊友。」

韋伯本季前30局投球僅出現1次觸身球，23日出現罕見的觸身球，但他否認自己有看到影片，「那只是一顆內角直球。」

拉辛說：「我喜歡上壘，如果是故意的，我也接受，我會承擔我該承擔的。」而他隨後又出現爭議滑壘，比起目標二壘，更像是滑向當時在二壘接球後準備傳往一壘的游擊手阿達梅斯（Willy Adames），最後直接撞上他的腹部。

二壘手阿拉斯（ Luis Arraez）賽後談到這記play也批評：「那是不是好的棒球、乾淨的棒球，還好Willy沒有受傷，我們也完成了那次雙殺。」被進一步問到是否是骯髒的play，他回應：「是的」。