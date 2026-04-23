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MLB／村上宗隆轟破一堆紀錄 謙虛透露和大谷翔平比較不公平

記者藍宗標／即時報導
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白襪隊重砲村上宗隆。（路透）
白襪隊重砲村上宗隆。（路透）

白襪隊重砲村上宗隆22日對響尾蛇隊7局上轟出兩分砲，連續5場比賽出現全壘打，不但追平大聯盟新人和大谷翔平紀錄，開季24戰達到10轟更是超越大谷，寫下日本球員新高，賽後被問到此事保持謙遜態度，他說：「拿自己和大谷比較並不公平。」

大谷2021年在天使隊開季前28戰達到10轟，村上旅美第一年就刷新這項紀錄，但他很清楚知道大谷的等級，自認這種比較方式不公平。

村上成為白襪第7位連續5戰開轟的球員，過去6位達到這項紀錄的球員，「重傷害」湯瑪斯曾在1994年兩度達陣；白襪明天對響尾蛇3連戰最後一戰，村上有機會破紀錄。

村上和白襪簽下兩年3400萬美元合約，目前出賽24場，合計82打數21安打（11支一壘打、10支全壘打），打擊率2成56，攻下19分打點，如果照目前進度，季末將可輕鬆達到60轟以上。

響尾蛇後援投手湯普森（Ryan Thompson）22日7局上對決村上，第一球投出90英里速球，就被轟成451英尺中外野方向兩分砲，村上說：「湯普森是側投，站上打擊區前，腦海中已經預演球的軌跡。」

他表示，每次打擊都抱著同樣的心態，保持態度和專注力，沒有太大變化，希望能夠繼續打出成績。

白襪22日在打擊戰以7：11不敵響尾蛇，終止2連勝，村上坦言對輸球感到非常失望，還會調整打擊狀態，明天全力爭取勝利。

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MLB／村上宗隆生涯10轟達陣 24戰10轟超越大谷翔平紀錄

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