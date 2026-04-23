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MLB／村上宗隆生涯10轟達陣 24戰10轟超越大谷翔平紀錄

記者藍宗標／即時報導
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白襪隊重砲村上宗隆愈打愈猛，22日對響尾蛇隊之戰7局上轟出兩分砲。（美聯社）
白襪隊重砲村上宗隆愈打愈猛，22日對響尾蛇隊之戰7局上轟出兩分砲。（美聯社）

白襪隊重砲村上宗隆愈打愈猛，22日對響尾蛇隊之戰7局上又轟出兩分砲，連續5場比賽出現全壘打，成為大聯盟本季第2位達到10轟的球員，生涯前24戰達到這個數字，再創日本球員新紀錄。

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

村上只用24場比賽就達到10支全壘打，寫下日本球員最快紀錄，原是大谷翔平2021年效力天使隊28戰10轟，村上連續5場開轟也追平大谷去年在道奇隊創下的紀錄，並列日本球員最長。

白襪作客鳳凰城，昨天3連戰首戰以11：5獲勝，兩隊22日形成打擊戰，一共出現27支安打，各有3支全壘打，響尾蛇一壘手瓦格斯（Ildemaro Vargas）轟出雙響砲，包辦5分打點，領軍11：7扳回一城。

村上5打數3安打，7局上面對響尾蛇第3任投手湯普森（Ryan Thompson），第一球就出棒，逮中90英里速球轟成451英尺中外野方向兩分砲，幫助白襪追成7：10，還是無力挽回戰局。

太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）目前11支全壘打，暫居大聯盟全壘打王，村上10轟居次，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、國民隊伍德（James Wood）9轟並列第3。

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