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MLB／大谷開季連4場優質先發 道奇牛棚挨轟3分砲慘遭完封

記者藍宗標／即時報導
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大谷翔平先發6局無失分，但隊友沒支援分數最終無關勝敗。（美聯社）
大谷翔平先發6局無失分，但隊友沒支援分數最終無關勝敗。（美聯社）

道奇隊作客舊金山，22日對巨人隊進行3連戰第2戰，大谷翔平先發6局無失分，擔任開路先鋒4打數無安打、吞下1次三振，不但無緣勝投，還終止連續53場上壘紀錄，道奇終場0：3落敗，開季前24場比賽首次遭到對手完封。

大谷本季第4次登板，用91球完成6局任務，被揮出5支安打、飆出7次三振，開季連續4戰優質先發，但退場時0：0無關勝敗，目前戰績仍是2勝，合計24局失兩分只有1分自責，狂飆25K，防禦率從賽前0.50降到0.38。

巨人先發投手馬勒（Tyler Mahle）和大谷形成投手戰，投7局只被揮出3支安打，出現兩次保送，投出5次三振，優質先發奪下本季首勝，終止3連敗。

大谷完成6局任務退場，最快球速達100.6英里，完全封鎖巨人打線；道奇中繼投手崔爾（Jack Dreyer）7局下面對李政厚、拉莫斯（Heliot Ramos）都被出安打，1出局後再被貝利（Patrick Bailey）轟出3分砲種下敗因。

道奇打線面對巨人3名投手，全場只有4支安打，弗里曼（Freddie Freeman）包辦兩支，全隊完全沒有長打，本季對戰巨人前兩戰都吞敗，確定輸掉這次系列賽，而且近5戰吞下4敗，目前16勝8敗和教士隊並列國聯西區第1。

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大谷翔平 舊金山 道奇

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