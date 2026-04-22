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MLB／天使索利安諾防禦率僅0.24 締造超過百年兩大罕見紀錄

記者藍宗標／即時報導
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索利安諾。(美聯社)
索利安諾。(美聯社)

天使隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰藍鳥隊，27歲右投索利安諾（Jose Soriano）先發5局無失分，挑戰開季6連勝因牛棚失守，最後無關勝敗，但天使仍以7：3獲勝，逃過3連戰遭橫掃，也終止最近4連敗。

索利安諾從3月27日開幕戰起，連續5場先發都奪勝，今天第6次登板用84球完成5局任務，被揮出7支安打、投出4次三振，退場時3：0領先；但天使兩名後援投手7局上失3分，索利安諾勝投飛了，天使7局下攻下4分奠定勝基，終場以4分差獲勝。

索利安諾出賽6場合計37.2局失1分，目前5勝、防禦率0.24都在大聯盟排名第1；值得一提的是，他是大聯盟從1900年起，首位開季前6戰只失1分的投手，也是1913年防禦率被列為官方紀錄後，開季前6戰防禦率最低的投手（至少投滿30局）。

天使看板球星楚奧特（Mike Trout）5局下轟出陽春砲，本季第8轟出爐，生涯796支長打追平安德森（Garret Anderson），並列隊史最多。

天使總教練鈴木清表示，索利安諾不只輪到登板先發的日子，而且每天練球都很認真，能夠締造這種紀錄真的很特別。

索利安諾的驚人表現，就連大聯盟官網都形容，他可能是大聯盟最能主宰戰場的先發投手，防禦率0.24 ERA是100多年來最低。

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