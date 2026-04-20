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MLB／守護神威廉斯搞砸戰局 大都會慘吞近22年首次11連敗

記者藍宗標／即時報導
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霍納19日揮出高飛犧牲打，讓壘上的阿姆斯特朗(圖)跑回致勝分。(美聯社)
霍納19日揮出高飛犧牲打，讓壘上的阿姆斯特朗(圖)跑回致勝分。(美聯社)

大都會隊近況慘不忍睹，19日對小熊隊領先到9局下被追平比數，10局下被揮出再見高飛犧牲打，終場以1：2落敗，吞下隊史近22年首次11連敗。

大都會指定打擊梅蘭德斯（MJ Melendez）5局上轟出陽春砲，本季首轟幫助球隊一路領先，但「守護神」威廉斯（Devin Williams）9局下被揮出兩支安打，康佛托（Michael Conforto）代打揮出二壘打，攻下追平分。

小熊逃過輸球命運，10局下面對金布洛爾（Craig Kimbrel），先靠暴投攻占三壘，1出局後霍納（Nico Hoerner）揮出高飛犧牲打攻下致勝分，也讓大都會延伸連敗惡夢。

威廉斯說：「我真的非常、非常失望，保持領先是自己的工作，但犯了一個錯誤，讓球隊輸掉比賽。」

大都會從9日不敵響尾蛇隊開始，連續輸掉4個3連戰，對運動家、道奇、小熊隊都遭清盤，繼2004年8月28日到9月8日慘吞11連敗後，再嘗如此痛苦滋味，本季戰績7勝15敗和皇家隊並列大聯盟墊底。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）說：「不管4月還是球季任何時候，11連敗實在太多了，但沒人會同情我們，必須找到解決之道。」

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