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MLB／生涯前21戰7轟超越大谷 日媒預測村上宗隆本季54轟

記者藍宗標／即時報導
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白襪隊日本重砲村上宗隆。（美聯社）
白襪隊日本重砲村上宗隆。（美聯社）

白襪隊日本重砲村上宗隆再度開砲，18日對運動家隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第7支全壘打出爐，大聯盟生涯前21戰7轟刷新日本球員紀錄，但白襪打到延長11局6：7落敗。

村上昨天在兩隊3連戰首戰7局上轟出滿貫砲，18日第7局面對運動家中繼投手哈里斯（Hogan

Harris），在2好2壞後逮中73英里曲球，轟成中外野方向415英尺全壘打，幫助白襪6：4領先。

但運動家7局下靠柯茲（Nick Kurtz）兩分砲追平比數，兩隊一路僵持到11局下，運動家靠孟西（Max

Muncy）再見高飛犧牲打獲勝。

大谷翔平2018年效力天使隊，生涯前21戰揮出5支全壘打，原是日本球員最佳紀錄，村上不但超越前輩，目前7轟14分打點也是白襪雙冠王；日本媒體Sanspo推測，他如果按照目前全壘打進度，本季可望達到54轟。

太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）目前9轟在美聯排名第1，洋基隊賈吉（Aaron Judge）8轟居次，村上和金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、洋基隊萊斯（Ben Rice）、天使隊楚奧特（Mike Trout）並列第3。

大谷翔平 日本 洋基

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