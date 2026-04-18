MLB／興奮到睡不著 李灝宇升大聯盟前一夜：半夜拿球棒出來揮

老虎23歲內野手李灝宇升上大聯盟。（美聯社）

效力老虎隊的23歲內野手李灝宇升上大聯盟，成為史上第19位站上大聯盟的台灣選手，還原接到通知的心情，李灝宇第一時間擔心是自己做錯事，可能要被總教練罵了。

「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）刊出這則報導，時間回到美國周四晚上，李灝宇正在客場飯店，被老虎3A總教練艾瓦瑞茲（Gabe Alvarez）叫到他的房間，「我一開始是想，我做錯什麼了嗎？所以總教練要罵我，我那時很緊張。」

結果艾瓦瑞茲告訴他，因為三壘手麥金斯崔（Zach McKinstry）的傷勢需要一點時間觀察，球隊想看看他的狀況，要求他到波士頓與球隊會合。李灝宇隨後更接到球團養成部門的通知，進一步確定麥金斯崔進入傷兵名單，李灝宇隔天就要在芬威球場先發。

李灝宇表示，通常若很晚抵達飯店，都會想著要趕快睡著，「但我興奮到睡不著。」他笑說，「我打開自己的行李，把球棒拿出來揮。」

評價打擊區3支0、守備上有1次失誤的大聯盟初登場，李灝宇說自己非常專注、並不緊張，「我不想當害球隊輸球的人，昨天的守備表現不如預期，我必須繼續努力，確保不會再次發生。」他也談到在經典賽開打前夕出現傷情，「有些事情無法控制，我能做的就是保持正向態度。」