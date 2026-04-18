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MLB／大谷翔平推進連49場上壘 雙安都棒打菅野智之

記者陳宛晶／即時報導
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大谷翔平17日5打數敲出2安打，推進連49場上壘。（路透）
大谷翔平17日5打數敲出2安打，推進連49場上壘。（路透）

冷冽低溫中進行的一場比賽，道奇隊打線打得更像是主場球隊，17日以7：1擊敗洛磯隊，推進4連勝；大谷翔平5打數敲出2安打，推進連49場上壘。

17日丹佛當地氣溫只有攝氏1度，直到比賽開打4小時前仍在降雪，庫爾斯球場一片白雪皚皚。道奇球隊巴士抵達時，大谷翔平在雪中步入球場，Talkin' Baseball分享大谷的上班路照片，留言寫著「大谷雪平（Snowhei Ohtani）」，投手希恩（Emmet Sheehan）還穿著短褲跑到球場內堆雪人。

洛磯此戰推出菅野智之先發，投4局被敲9安打、失5分，面對大谷首打席就被敲二壘打，推進三壘後，由史密斯（Will Smith）高飛犧牲打為道奇開張分數。大谷第二打席在第二局再敲安打，直到第三度過招，終於讓大谷擊出二壘方向滾地球出局。

道奇前五局全數都有分數進帳，孟西（Max Muncy）無疑是最火燙的一位，第二局敲陽春砲，第三局敲二壘打帶有1分打點，第五局再敲一發陽春砲。

道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）化身真正的「雪哥」，投7局僅被敲2安打、失1分，拿下本季第2勝，唯一失分為四局下被首位打者莫尼亞克（Mickey Moniak ）敲安，接下來兩棒用出局數換進壘攻下1分。

大谷翔平 道奇

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