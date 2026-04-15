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MLB／山本由伸7.2局失1分無關勝敗 大谷獲敬遠連48場上壘

記者葉姵妤／即時報導
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山本由伸本季第4場先發，繳出7.2局失1分的表現，局數、用球數都寫本季新高。(美...
山本由伸本季第4場先發，繳出7.2局失1分的表現，局數、用球數都寫本季新高。(美聯社)

道奇隊14日在主場迎戰紐約大都會隊，日籍強投山本由伸本季4場先發，繳出7.2局失1分的表現，局數、用球數都寫本季新高，在兩隊平手時退場，無緣第3勝，道奇隊直到8局下攻回超前分，終場以2：1勝出，賞給大都會7連敗。

山本由伸首局投出的第3球就挨轟，一顆95.3英哩（約153公里）的速球，被林多（Francisco Lindor）轟上右外野看台形成陽春砲，也是林多本季首轟、首打點，先替大都會打下1分領先。

道奇隊則是在下半局就靠保送、史密斯（Will Smith）二壘打及弗里曼（Freddie Freeman）的滾地球將比數扳平，雙方1：1平手。

山本由伸首打席挨轟之後，連續解決20名打者，直到7局上2出局後才讓大都會出現第二位上壘者，被比切特（Bo Bichette）揮出三壘打，再對艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）投出四壞球保送，但山本接著三振貝提（Brett Baty）化解危機。

8局上山本由伸繼續走上投手丘，先抓下2個出局數，接著被班吉（Carson Benge）和林多連敲2支安打形成一、三壘有人，在用球數破百後被換下場，由崔能（Blake Treinen）登板接替，面對羅伯特（Luis Robert Jr.）同一打席兩度啟用ABS挑戰，成功飆三振守住局面，也替山本由伸力保無失分。

山本由伸此戰主投7.2局寫下本季最長局數，用球數104球也是今年新高，其中有65顆好球，被揮出4支安打，僅因全壘打失1分，有1次保送，送出7次三振，但一路在平手局面下投球，沒等到隊友的火力支援，無關勝敗。

大谷翔平前役挨觸身球無大礙，擔任先發第一棒、指定打擊，前3次打擊機會沒安打，8局下第四打席獲四壞球保送敬遠，也延續跨季連48場比賽上壘，持續推高自己保持的大聯盟日本球員最長連續上壘紀錄。

道奇隊8局下靠2次保送開啟攻勢，塔克（Kyle Tucker）接著在一、二壘有人時敲出安打，幫助道奇隊超前比數，也打下此戰致勝分。15日雙方三連戰最後一場比賽，道奇將由「投手大谷」先發上陣。

日本 大都會 山本由伸

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