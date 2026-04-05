中職／「費嫂」化身小龍女 天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

「費嫂」漢娜5日在天母棒球場亮相，露出開心笑容。（記者藍宗標／攝影）

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）開季從3A起步，他的太太漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請訪台，5日在天母棒球場亮相，享受台式應援文化，她說：「台灣球迷有滿滿能量，經典賽 的感受很不真實，很榮幸來到這裡。」

「費嫂」漢娜5日穿上龍隊紅色球衣，笑容相當甜美，成為球場焦點人物；她將擔任開球貴賓，也要和啦啦隊Dragon Beauties一起在看台應援，笑說就是想要現場感受台式應援。

費爾柴德在本屆經典賽披上中華隊球衣，他的父母和漢娜都前往東京巨蛋加油，讓國內球迷留下深刻印象；漢娜這次來台安排一連串活動，最想吃真正道地的鼎泰豐，還有品嘗各式各樣珍珠奶茶。

她說：「經典賽張力完全不同，從未體驗過這種應援文化，要多練習舞才會進步，很喜歡台式應援，能成為其中一分子倍感榮幸。」

漢娜表示，過去從未有開球經驗，有點緊張，來台前還在西雅圖的少棒比賽練習，接受費爾柴德指導如何投球，「我的球速不會到140公里，但會投出好球，敬請大家期待。」

漢娜這趟台灣之旅已經安排各種行程，迫不及待想要好好體驗，她說：「 台灣相對是比較小的地方，但擁有廣大熱愛棒球的粉絲，棒球水準非常好，希望以後有更多球員可上大聯盟。」

費爾柴德展開新球季，力拚重返大聯盟，漢娜表示，先生最近表現很好，為他感到驕傲，他經過調整後，腳步愈來愈好。

「費嫂」漢娜5日在天母棒球場亮相，露出開心笑容。（記者藍宗標／攝影）