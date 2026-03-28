MLB／「白襪豪賭奏效」村上宗隆生涯前兩戰都開轟 隊史第1人

白襪村上宗隆。（路透）

日本 重砲村上宗隆今年赴美挑戰大聯盟，27日在面對釀酒人隊的生涯首戰就轟出陽春砲，28日第二場比賽扛「四番」，4局上再敲出中外野方向的陽春全壘打，成為大聯盟史上第二位生涯前兩場出賽都開轟的日本球員，也是白襪隊史第一人。

村上27日在大聯盟初試啼聲，2打數分別擊出游擊滾地球出局、從伍佛德（Jake Woodford）手中敲陽春砲，成為史上第6位在大聯盟初登場就開轟的日本球員，另獲得2次四壞球保送。

28日村上宗隆第二戰棒次從第六棒移往第四棒、守一壘，首打席獲得保送，4局上率先上場，鎖定派翠克（Chad Patrick）投出的第一球、91.8英哩（約147.7公里）的直球，轟上中外野看台，擊球初速102.9英哩（約165.6公里）、飛行距離409英呎（約124.7公尺）。

在大聯盟生涯前兩場出賽都敲全壘打，成為史上繼2006年的城島健司（當時效力於水手隊）後，相隔20年再有日本選手達成此成就。當地轉播單位直呼他是「日本旋風」，並表示：「白襪的這場豪賭奏效了！」

村上宗隆的後兩打席沒有敲出安打，吞下1K三振，再擊出投手前滾地球出局，單場3支1、選到1保送，轟回全隊唯一分數。開季前兩場比賽合計敲2安都是全壘打，敲回2打點，還獲得3次保送。

白襪先發投手（Sean Burke）此戰主投4局失4分（3分責失），牛棚也持續失分。打線則是敲7安、吞下11K，以1：6落敗。繼前一戰以2：14輸球後，開季吞下二連敗。