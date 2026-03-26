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MLB／大谷翔平開幕戰送全隊名表 還附一張「三連霸」紙條

記者陳宛晶／即時報導
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道奇今年賽季將挑戰三連霸，大谷翔平在主場迎接開幕戰。(路透)
道奇今年賽季將挑戰三連霸，大谷翔平在主場迎接開幕戰。(路透)

道奇隊今天在主場展開2026年球季，選手們一抵達休息室，就看到擺在置物櫃裡的兩份大禮，大谷翔平送上價值4千美元的Seiko表，以及總教練羅伯茲（Dave Roberts）送的威士忌。

▲ 影片來源：Instagram＠DodgersBeat | Dodgers News & Interviews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

道奇今年賽季將挑戰三連霸，今天在主場迎接開幕戰，大谷送上自己代言的品牌手表，還附上一張紙條寫著「Let’s three-peat（完成三連霸）」，暗藏團隊本季目標。

談到這份禮物，赫南德茲（Teoscar Hernández）說：「這有著很大意義，翔平是團隊的重要成員，也是最棒的隊友，總是為其他選手著想，努力讓大家開心。」

老將羅哈斯（Miguel Rojas）說：「他送給我們一支很棒的表，世界上最強球員在2026年開幕戰送給我們手表，這樣的回憶，會讓我們一輩子珍藏。」他說那張寫著「三連霸」的紙條，正是休息室全體人員的心態，「雖然不容易，但我們會帶著責任感與態度迎接挑戰。」

道奇

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