大谷翔平WBC對台敲出滿貫砲 球衣150萬美元落槌

日本棒球巨星大谷翔平在本屆經典賽預賽對上中華隊時轟出滿貫砲時所穿的實戰球衣，23日以150萬10美元的價格落槌。（美聯社）

日本 球星大谷翔平在本屆經典賽預賽對上台灣時轟出滿貫砲且入選本屆賽事最佳陣容。他在對台之戰所穿的實戰球衣，今天（23日）以150萬10美元的驚人價格落槌。

雖然日本止步於本屆世界棒球經典賽（WBC）8強戰，連霸夢碎且創下隊史最差成績，但大谷仍用棒子做出重要貢獻，他出賽4場打擊率高達4成62，並扛出3支全壘打、貢獻7分打點，以指定打擊身分入選最佳陣容，是唯一入榜的亞洲國家球員。

美國職棒大聯盟MLB的官方拍賣網站本月稍早開放球迷競標各隊的實戰球衣、用球等用品，其中包含日本在C組預賽與台灣於東京巨蛋交手時，大谷敲出震撼全場的滿貫砲時所穿的客場深藍色球衣。

日媒Full-Count與THE ANSWER報導，而大谷這件實戰球衣於東京時間本月16日開放競標，出價次數多達298次，在競標截止的東京時間23日，最終以150萬10美元落槌。

目前效力於洛杉磯道奇隊的大谷，在2023年經典賽對澳洲之戰，揮出特大號3分砲所穿的球衣，曾以12萬6110美元成交。

不過上述球衣的價格尚不及大谷在2024年球季成為大聯盟（MLB）史上第一位單季「50轟、50盜」紀錄保持者時，擊出的第50支全壘打球價格。台灣的公司優式資本，當年後來以439萬2000美元天價，在拍賣會標下顆球。