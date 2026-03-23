MLB／道奇捨打擊率4成的金慧成、留僅1成的弗里蘭 羅伯茲說出關鍵

道奇隊將金慧成下放到3A。（美聯社）

春訓打擊率4成07的金慧成，以及1成16的弗里蘭（Alex Freeland），道奇隊決定前者下放3A、後者進入開季名單，掀起熱議，總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此解釋，弗里蘭帳面數據不佳，但打席內容是好的，金慧成因經典賽 離隊一段時間，也確實帶來影響。

兩人競爭的是開季名單中的二壘位置，弗里蘭春訓出賽18場，累積43打數敲出5安打、1轟，打擊率只有1成16，但吞下11次三振的同時，也有11次保送，成為球隊眼中的亮點。

金慧成則因經典賽曾離隊一段時間，春訓僅出賽9場，累積27打數敲出11安打，打擊率破4成，但球隊看到的是他偏高的揮空率，吞下8K、只有1保送。

今天確定選擇弗里蘭、下放金慧成後，羅伯茲強調，他並非對弗里蘭的打擊率視而不見，但他的打席內容是好的，只是結果並不好，「他今年春訓打了很多，雖然數據不佳，但守備上一直都很出色，與高層討論後，我們也認為以他過去在3A的成績，值得給他機會。」

羅伯茲也提到，金慧成季外在洛杉磯 與道奇教練團一起修正揮棒，簡化下半身動作，讓揮棒機制更穩定，也確實在春訓初期看到成效，但經典賽離隊讓他的進度陷入停滯，「他有段時間無法跟幫助他修正揮棒的人一起繼續訓練，我很開心他能為國家出賽，但我也確實認為，沒能每天和我們的人在一起，多少還是有些影響。」他表示，下放3A將讓金慧成在小聯盟可以固定出賽、累積打席，對他會有幫助。