經典賽／大谷翔平敲滿貫砲實戰球衣 競標價破20萬美元

大谷翔平對中華隊敲出滿貫砲時穿的球衣。 (美聯社)

本屆經典賽 各隊實戰球衣、球帽等用品在美國職棒大聯盟MLB 的拍賣網站開放競標，其中日本名將大谷翔平對台灣敲出滿貫砲時穿的球衣，已經突破20萬美元。

委內瑞拉 在本屆世界棒球經典賽（WBC）決賽擊敗美國奪下冠軍。比賽結束後，各隊名將的實戰球衣、帽子、頭盔等用品，以及部分選手的置物櫃名牌，還有在比賽期間被用過的壘包等物品也成為拍賣品。

日媒RONSPO引述美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）的報導稱，其中較有趣的物品包含義大利隊在賽事期間，擺在休息區的濃縮咖啡機，以及多明尼加用於慶祝全壘打的華麗外套，以及美國在四強賽對上多明尼加的手寫先發名單。

在眾多用品之中，目前最高價的拍賣品是大谷翔平在3月6日預賽對台灣之戰中所穿的深藍色客場美津濃球衣。截至台北時間22日中午12時30分左右，大谷這件球衣的競標價已站上20萬210美元。

大谷在該場比賽第二打席擊出滿貫全壘打，帶動日本隊的首戰氣勢。「運動員」也預測，「這件球衣被看好成為最高價的拍賣品」。

另外，義大利隊長為堪薩斯皇家隊的帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）。他在比賽期間化身咖啡師，在隊友開轟之後，都會在休息區奉上一杯濃縮咖啡慶祝，這也成為賽事的話題，當時球員還會披上義大利時尚品牌亞曼尼（Armani）製的運動外套慶祝。

「運動員」指出，「在本屆賽事期間，這種慶祝方式充滿文化特色，也沒有像這樣一般，充滿咖啡因」。

一般而言，這類咖啡機價格約在140美元到200美元之間，但這次拍賣的機器印有義大利隊與WBC標誌，還貼有擊出全壘打球員的背號，以及「棒球一點也不無聊（baseball isn’t boring）」的貼紙，目前競標價格已經突破3700美元。

而大谷在經典賽期間的置物櫃名牌，競標價格也已經攀升到8000美元。日本雖在八強不敵委內瑞拉，不過大谷的整體表現亮眼，以指定打擊身分入選本屆賽會最佳陣容。

其他五名日本選手的置物櫃名牌也被拍賣，依出價高低分別為：山本由伸1520美元、鈴木誠也1110美元、村上宗隆410美元、吉田正尚300美元、岡本和真280美元。

而山本由伸在8強以先發投手迎戰委內瑞拉時所穿的球衣，競標價格也已經突破1萬美元。

另外，紐約洋基隊球星「法官」賈吉（Aaron Judge）的置物櫃名牌則攀升到770美元；多明尼加選手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的名牌則為260美元。

在諸多拍賣品之中，拍賣數量最多的仍是比賽用球。例如山本由伸對委內瑞拉時，被賈西亞（Maikel Garcia）擊出二壘安打的那顆球，目前出價為880美元。

較為特別的拍品還包括日本對委內瑞拉之戰使用的三壘壘包，標示為「大谷、佐藤輝明等人踩過的壘包」，目前出價為3030美元。

而多明尼加隊用來慶祝開轟的外套，由多明尼加的國旗色組成，且寫有全體球員名字，競標價格也超過1萬8000美元。

報導指出，由於拍賣價格通常會在最後階段大幅飆升，最終成交價究竟會攀到多高，令人拭目以待。