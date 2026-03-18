我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「德黑蘭杉磯」伊朗境外最大波斯城 笑迎戰爭代價

華男告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平結束世界棒球經典賽任務後，重返道奇隊春訓營備戰27日開打的新球季，今天在熱身賽登板先發，對巨人隊先發4.1局，只被揮出1支安打、未失分奪勝，道奇終場以5：1獲勝。

大谷熱身賽初登板，用61球（34顆好球）完成先發任務，最快球速飆到99.9英里（ 160.8公里），投出4次三振、兩次保送，主場觀眾在他退場時起立鼓掌歡呼。

他說：「我對用球數非常滿意，下次登板希望在兩好球後做得更好，今天未能完全有效解決打者。」

大谷今天只投不打，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，他之前在熱身賽和經典賽的打數已經足夠，因此想要重新適應、專注投球。

道奇官網指出，大谷首次在熱身賽登板，由於天氣太熱在打完8局後結束，下周對天使隊的「高速公路系列賽」可能會恢復投打二刀流。

道奇最後3場熱身賽將於23到25日和天使隊交手，大谷會在其中一場登板；羅伯茲表示，大谷今天起步當然遠遠超出去年的起點，一旦在高速公路系列賽投球，可能達到5局、甚至投到第6局，他目前處於一個非常好的位置。

官網指出，道奇今年最大目標是完成世界大賽3連霸，雖然大谷希望個人表現拚出更多偉大成就，但他的首要任務是以團隊為主去做偉大的事，他說：「更重要是靈活、可調整，確保牢記目標，而非在意完成多少先發。」

世報陪您半世紀

道奇 世界大賽

上一則

場邊人語／尼克有成 連續四勝

下一則

NBA／不給波爾辛吉斯面子 泰托姆、布朗合轟66分大勝勇士

延伸閱讀

MLB／大谷翔平迎接春訓初登板 對巨人預計投3至4局

MLB／大谷翔平迎接春訓初登板 對巨人預計投3至4局
經典賽／大谷翔平留遺憾 重返道奇春訓迎接27日開幕戰

經典賽／大谷翔平留遺憾 重返道奇春訓迎接27日開幕戰
MLB／打完經典賽還在找手感 鄭宗哲熱身賽打擊率不到1成

MLB／打完經典賽還在找手感 鄭宗哲熱身賽打擊率不到1成
經典賽／山本由伸4局5K失2分 用69球退場

經典賽／山本由伸4局5K失2分 用69球退場

熱門新聞

美國隊以5：3擊敗加拿大隊，晉級四強。（路透）

經典賽／美國5：3加拿大 將與多明尼加搶決賽門票

2026-03-13 23:14
義大利全隊4轟爆打墨西哥，終場以9：1勝出。(美聯社)

經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強

2026-03-11 22:35
委內瑞拉晉級經典賽冠軍戰。（路透）

經典賽／4：2擊敗義大利 委內瑞拉晉級決賽 今晚與美國爭冠

2026-03-16 23:02
委內瑞拉隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)

經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

2026-03-17 22:58
中華隊。 聯合報系資料照

經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬

2026-03-18 12:41
大谷翔平(中)在日本敗給委內瑞拉後，在保安護衛下離開球場。(美聯社)

經典賽／「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

2026-03-15 12:18

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗
紐時揭川普下一步 比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

紐時揭川普下一步 比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動