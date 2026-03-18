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經典賽／賈西亞獲頒MVP 「不管排名，委內瑞拉就是世界第一」

記者葉姵妤／即時報導
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經典賽大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞。(美聯社)
經典賽大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞。(美聯社)

委內瑞拉隊史首度挺進世界棒球經典賽冠軍戰，以3：2擊敗美國隊，奪下隊史首冠，大會MVP頒給來自皇家隊的26歲內野手賈西亞（Maikel Garcia）。

賈西亞在決賽面對美國隊，3局上從美國隊先發麥克連恩（Nolan McLean）手中敲出高飛犧牲打，送回全隊第1分，同時在前一場4強戰對上義大利也有關鍵表現。本屆賽會繳出3成85的打擊率，有1發全壘打，打下7分打點，拿下第6屆賽事MVP。

賽後站上頒獎台接受MVP訪問，賈西亞（Maikel Garcia）直說，對於這個團隊、對於自己的國家感到驕傲，同時也很驕傲能夠代表委內瑞拉3000萬人民在經典賽奮戰。

即使奪下隊史首冠，隊友都在一旁歡慶，但賈西亞在受訪時維持一貫的冷靜，被主持人問及，他在場上常常被形容成「冷血」，第9局是否有感受到緊張？他的表哥亞古納（Ronald Acuna Jr.）先中斷訪問，搶走麥克風對他喊著「MVP！MVP！」

賈西亞也在台上對家鄉的人民和所有人說，「不管委內瑞拉棒球的世界排名是如何，這場比賽之後，委內瑞拉就是世界第一。」

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