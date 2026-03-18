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經典賽／穿幸運球衣也沒用 史上最強美國隊輸了 全場只擊3安打

編譯陳韻涵／綜合報導
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經典賽冠軍戰，委內瑞拉第七棒阿布瑞尤(Wilyer Abreu)，在第五局擊出中外野方向陽春全壘打，拿下第二分。(美聯社)
經典賽冠軍戰，委內瑞拉第七棒阿布瑞尤(Wilyer Abreu)，在第五局擊出中外野方向陽春全壘打，拿下第二分。(美聯社)

世界棒球經典賽(WBC)冠軍戰17日在邁阿密登場，委內瑞拉隊以3：2 贏了美國隊，拿下經典賽冠軍。委內瑞拉寫下隊史紀錄，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出三支安打，擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。

冠軍戰在馬林魚隊主場龍帝霸公園球場(LoanDepot Park)對壘，委內瑞拉在第三局先破蛋拿下第一分，接著在第五局靠一支陽春全壘打拿下第二分。美國隊在八局下，靠一支全壘打一口氣扳回兩分。但委隊在最後的第九局再攻下一分，終場以3：2 贏了美國隊。

美委賽前焦點落在先發投手的安排，美國隊推派僅八場大聯盟資歷的24歲投手麥克連恩(Nolan McLean)掛帥先發，委內瑞拉則由MLB十年生涯累積94勝的左投「E-Rod」羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)應戰。

美國隊推派僅八場大聯盟資歷的24歲投手麥克連恩掛帥先發。(路透)
美國隊推派僅八場大聯盟資歷的24歲投手麥克連恩掛帥先發。(路透)
委內瑞拉派出MLB十年生涯累積94勝的左投「E-Rod」羅德里奎茲先發。(美聯社...
委內瑞拉派出MLB十年生涯累積94勝的左投「E-Rod」羅德里奎茲先發。(美聯社)

球賽開始，委內瑞拉先攻，開路先鋒阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)首球就出棒，打出一壘安打，但第二棒打者拉賈西亞(Maikel Garcia)擊球後，不幸遭雙殺；第三棒阿拉斯(Luis Arraez)擊出外野方向飛球，中外野手完成接殺，委內瑞拉開局未能得分。

三局上半委內瑞拉打者培瑞茲(Salvador Perez)擊出一壘方向平飛球穿越，形成一壘安打；阿庫尼亞耐心等到滿球數後保送，一出局、二壘有人；打擊輪到賈西亞兩好一壞時，麥克連恩出現暴投，二、三壘有人，賈西亞接著以高飛犧牲打送隊友回本壘，讓委內瑞拉率先破蛋拿下第一分。

三局下半，美國第八棒Brice Turang，一壘方向穿越形成安打，但接下來兩棒，一個被三振，一個中外野飛球出局。

四局上半，委隊三上三下。四局下半，美第四棒Kyle Schwarber4顆壞球保送上壘，但仍無功而返。

五局上半，委隊第七棒阿布瑞尤(Wilyer Abreu)，擊出中外野方向陽春全壘打，拿下第二分。

六局，美敲出第二支安打，賈吉登場揮出滾地球出局。七局，雙方均無建樹。

八局下，美國隊在二出局、一人四壞保送上壘後，第二棒哈波(Bryce Harper)擊出兩分砲，2：2平手。

經典賽冠軍戰，美國隊在八局下，第二棒哈波(Bryce Harper)擊出兩分砲，...
經典賽冠軍戰，美國隊在八局下，第二棒哈波(Bryce Harper)擊出兩分砲，一度2：2平手。(美聯社)

九局上，委隊先獲四壞球保送，一壘更換代跑，在第四棒Eugenio Suárez獲一好二壞時，一壘發動盜壘成功，無人出局攻占二壘，美國隊提出輔助判決，維持原判。委隊在滿球數後二壘安打，送回一分；3：2領先美國。

九局下，委隊守護神Daniel Palencia登板，美國隊吞下兩個三振和一記高飛球被接殺，委隊終場以3：2贏美國。

美國隊此次連續第三度闖進決賽，全隊穿上美國奧運男子冰球隊奪金時所穿的球衣進場，將關鍵戰役的士氣推至高點，委內瑞拉則是隊史首度挺進決賽。美國兩個多月前才入侵委內瑞拉，逮捕押解委國前總統馬杜洛來美受審，政治恩怨延燒到球場，讓這場球賽張力十足。

美國職棒大聯盟(MLB)賽程顯示，美國隊15日擊敗多明尼加後晉級決賽，委內瑞拉16日戰勝義大利。這場壓軸總決賽，是美國隊近三屆第三度闖進冠軍戰；美國隊2017年曾奪冠，2023年決賽不敵日本。

「福斯新聞」報導，兩隊除了戰術層面考量，美國隊賽前在精神層面也刻意營造凝聚力。

美國隊外野手阿姆斯特朗(Pete Crow-Armstrong)主動聯繫奧運冰球金牌英雄休斯(Jack Hughes)；休斯在本屆冬奧攻入致勝球，帶領美國隊奪得自1980年「冰上奇蹟」以來首面男子冰球金牌，期望延續「勝利文化」的心理戰術。

在體育紀念品公司Fanatics Authentic的協助之下，36件比賽用球衣在決賽前送達球隊下榻的飯店，讓球員、教練與工作人員全員穿上這套象徵榮耀的戰袍。

福斯指出，征戰奧運與WBC跨領域、國際雙舞台的球衣今夏將在紐約舉行的Fanatics Fest拍賣，部分服飾也會納入5月推出的限量體育紀念品。對球迷與收藏家而言，這件征戰奧運與WBC的服飾不僅是收藏品，更是美國體壇跨項目合作的歷史象徵。

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