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委內瑞拉1分差擊敗美國奪經典賽冠軍 川普1個字回應

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經典賽／美國隊連兩屆決賽吞「再見三振」 都是2：3輸球

記者葉姵妤／即時報導
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美國隊連兩屆經典賽以2：3的比數輸球，且連續兩屆賽事都吞「再見三振」收場。（路透）
美國隊連兩屆經典賽以2：3的比數輸球，且連續兩屆賽事都吞「再見三振」收場。（路透）

美國隊連續兩屆世界棒球經典賽（WBC）在決賽鎩羽而歸，2023年以3：2不敵日本隊，今年同樣以2：3的比數輸球，敗給首度爭冠的委內瑞拉，且連續兩屆賽事都吞「再見三振」收場。

美國隊力拚繼2017年後的隊史第二冠，今年組成豪華陣容參戰，可稱「史上最強美國隊」，雖如願闖進決賽，但一路來也打得有些掙扎，預賽就被給義大利隊差點瀕臨淘汰，4強戰以2：1擊敗多明尼加也爆出爭議。

今天決賽面對委內瑞拉，前7局打完還以0：2落後，雖8局下有哈波（Bryce Harper）轟出2分砲追平比數，但9局上牛棚沒守成。由大聯盟球星組成的豪華打線，全場只有出現3支安打，哈波2安（1轟），圖蘭（Brice Turang）敲1安。

美國隊打線全場共吞下10次三振，扛起第4棒的「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）、第5棒史瓦柏（Kyle Schwarber）各領到3K，打線大熄火。全隊在本屆經典賽7場比賽合計吞下58K也是參賽各隊最多。

9局下安東尼（Roman Anthony）遭到委內瑞拉帕倫西亞（Daniel Palencia）再見三振，美國隊在本屆經典賽以1分差輸球收場。

值得一提的是，上屆美國隊闖進決賽，在冠軍戰面對日本隊也是以2：3落敗，最後一打席更是上演至今仍堪稱「經典」的投打對決，日本隊大谷翔平後援登板，面對當時他在天使隊的隊友「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），用橫掃球飆出再見三振。

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