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委內瑞拉1分差擊敗美國奪經典賽冠軍 川普1個字回應

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經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

記者葉姵妤／即時報導
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委內瑞拉隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)
委內瑞拉隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)

委內瑞拉寫下隊史紀錄！今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，以3：2擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠！

委內瑞拉今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，...
委內瑞拉今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，以3：2擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(美聯社)

美國隊此戰推出僅有8場大聯盟資歷的麥克連恩（Nolan McLean）先發，委內瑞拉前兩局都有擊出安打，但直到3局上成功攻破美國防線，培瑞茲（Salvador Perez）安打，亞古納（Ronald Acuña Jr.）或保送，接著靠投手暴投攻佔二、三壘，賈西亞（Maikel Garcia）高飛犧牲打取得1：0領先。

5局上委內瑞拉再展開攻勢，阿布瑞尤一上場就把球轟出邁阿密馬林魚隊主場LoanDepot Park的中外野大牆，是兩隊在這場比賽的第一轟，幫助委內瑞拉多添保險分，拉開2：0領先，這也是他繼8強戰對日本轟出逆轉3分砲後，再次用全壘打替球隊貢獻。

麥克連恩投了4.2局用63球後退場，被敲4安（1轟），送出4次三振，失2分。

委內瑞拉今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，...
委內瑞拉今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，以3：2擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。 (美聯社)

委內瑞拉今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，...
委內瑞拉今天在世界棒球經典賽（WBC）決賽，全場僅讓美國隊豪華打線全場敲出3安，以3：2擊敗「史上最強美國隊」，隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)

美國隊打線前7局沒有分數進帳，8局下2出局後，惠特（Bobby Witt Jr....
美國隊打線前7局沒有分數進帳，8局下2出局後，惠特（Bobby Witt Jr.）先選到保送上壘，哈波接著揮出一發追平比數的2分全壘打，是他在本屆賽事個人首轟，幫助委國將比數扳平。 (歐新社)

至於委內瑞拉投手群，今天則是成功封鎖美國隊「豪華打線」，先發投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投4.1局用57球，僅挨1安，投出1次保送，有4次三振，沒有失分，之後就交由牛棚接手。

委內瑞拉接替登板的巴札多（Eduard Bazardo）、布托（Jose Butto）、澤帕（Angel Zerpa）都無失分，馬查多（Andrés Machado）則是在投到8局下遭遇危機。

美國隊打線前7局只出現2支零星安打，沒有分數進帳，8局下2出局後，惠特（Bobby Witt Jr.）先選到保送上壘，哈波接著揮出一發追平比數的2分全壘打，是他在本屆賽事個人首轟，個人連兩打席安打，幫助委國將比數扳平。

9局上美國隊換上第5任投手惠特洛克（Garrett Whitlock），委內瑞拉再展開攻勢，首名打者獲保送上壘，換上代跑後成功盜上二壘，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）接著揮出中外野二壘打送回壘上隊友，馬上再把領先要了回來。並在9局下守住美國隊反撲，拿下勝利。

委內瑞拉在預賽D組打出3勝1敗戰績，僅敗給多明尼加，排名分組第二晉級，之後在8強戰就以8：5打退衛冕軍日本隊，繼2009年後再次挺進經典賽8強，下一戰再以4：2擊退隊史首闖4強的義大利，拿下隊史第一張經典賽爭冠門票，且首度爭冠就封王。

委內瑞拉球迷觀看美國隊與委內瑞拉隊之間激戰，為最終勝利歡迎。 (美聯社)
委內瑞拉球迷觀看美國隊與委內瑞拉隊之間激戰，為最終勝利歡迎。 (美聯社)

委內瑞拉球迷觀看美國隊與委內瑞拉隊之間激戰。 (美聯社)
委內瑞拉球迷觀看美國隊與委內瑞拉隊之間激戰。 (美聯社)

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