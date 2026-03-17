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經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

經典賽／美委第6度過招 委國教頭不談政治：只想讓我的國家開心

記者陳宛晶／即時報導
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委內瑞拉總教練洛培茲。（美聯社）
委內瑞拉總教練洛培茲。（美聯社）

第六屆世界棒球經典賽冠軍戰上演美委交鋒，兩隊過去在賽史五度過招，美國隊以3勝2敗占據優勢。這組對決戲碼因兩國緊繃的政治關係而衍生場外話題，委國教頭洛培茲（Omar Lopez）無意讓棒球牽涉政治，他說打進冠軍賽是美夢成真，自己所想的只有，「我該做什麼，能為我的國家帶來喜悅呢？」

經典賽首度上演美國vs.委內瑞拉的決賽戲碼，美國將爭取隊史第二冠，委內瑞拉則要挑戰首座冠軍。

回顧兩國在經典賽的交戰史，2009年神奇的賽制不僅讓日、韓單屆交手5次，美國、委內瑞拉也對戰了3場，預賽首次碰頭由美國以15：6大勝，委內瑞拉從敗部打上來，於分組排名決定戰時以5：3擊敗美國，複賽過招再以10：6擊敗美國。雙方在2017年、2023年各交手一次，分別由美國以4：2、9：7贏球。

委內瑞拉過去不曾在經典賽挺進決賽，但實力一直都很強悍，此次行前雖傳選手召集卡關，包括亞土維（Jose Altuve）、羅哈斯（Miguel Rojas）等人都因保險問題無法出賽，臨到繳交名單前夕仍只確定6成選手，但最終仍有25名大聯盟球員參戰，是星度最高的球隊之一。

場外話題在於，美國今年1月攻打委內瑞拉，將委內瑞拉總統馬杜洛逮捕回美國，委內瑞拉冬季棒球聯盟一度停賽4天，領空關閉將近4周，美職各隊擔心陣中委籍選手的人身安全以及護照簽發流程，緊急安排他們離境，而委內瑞拉3月就要在美國打經典賽，擔心參賽受到影響，當時洛培茲就曾受訪發聲：「我們不是壞人」、「我們只是想打棒球」。

面對這些紛擾，委內瑞拉無意在賽會期間多談，洛培茲在當地時間3月7日的記者會一開頭就直接表明，「拜託，請不要再問關於我的國家的政治議題。」他說，光是談論棒球已經足夠，「對我們來說，最重要的是讓我們的國家感到開心，讓他們可以慶祝，讓大家有一樣的口號、一樣的目標支持著我們。」

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