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經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

經典賽／委內瑞拉教頭記者會席地而坐 為了給義大利教頭抱抱

記者陳宛晶／即時報導
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義大利教頭瑟維利與委內瑞拉教頭洛培茲賽前擁抱。（美聯社）
義大利教頭瑟維利與委內瑞拉教頭洛培茲賽前擁抱。（美聯社）

義大利隊在本屆經典賽黑馬傳奇落幕，止步4強寫下隊史最佳成績，也贏得各界尊敬。義大利教頭瑟維利（Francisco Cervelli）賽後記者會仍進行中，委內瑞拉教頭洛培茲（Omar Lopez）已經來到記者室內盤腿坐下，瑟維利的訪談一結束，洛培茲就上前與他擁抱，拍著他的胸膛，肯定他帶領義大利寫下的傳奇故事。

委內瑞拉此役從0：2劣勢出發，7局上兩出局後出現連4棒安打串聯，成為16日的勝負分水嶺，終場以4：2贏球，隊史首度闖進經典賽決賽，將與美國隊爭冠。

賽後慣例由敗隊教頭先出席記者會，身為勝方的洛培茲，早早來到記者會現場，直接在後方盤腿坐下、耐心等待。

瑟維利結束訪談起身離開時，現場響起一片炙熱掌聲，這是對於本屆義大利神奇之旅的肯定，洛培茲也走上前緊緊抱住他，拍著他的胸膛給予鼓勵，譜寫運動場賽下動人一幕。

瑟維利此次執教義大利隊，而他實際上是在委內瑞拉出生長大，因父親為義大利人，選擇為義大利而戰，4強賽面對自己的另一個家委內瑞拉，對他來說別具意義。儘管輸球止步4強，這趟經典賽之旅仍為義大利打下歷史性的一步，瑟維利賽後也感性說：「這支球隊在12天內改變義大利對棒球的觀感。」

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