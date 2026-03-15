經典賽／S級球隊互尬 美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

「美國隊長」賈吉15日全壘打被沒收，但在守備上展現美技。（美聯社）

美國隊、多明尼加隊在世界棒球經典賽4強賽上演神仙打架，都只靠全壘打拿到分數，美國靠2轟以2：1險勝，連3屆前進冠軍賽，將面對明天委內瑞拉、義大利隊之間的贏家。

美國隊推出王牌投手史肯斯（Paul Skenes）先發，危機重重，仍力守失分最小化，先發4.1局被敲6安打、失1分，為第2局遭卡米奈羅（Junior Caminero）狙擊陽春砲。

多明尼加由塞維里諾（Luis Severino）先發3.1局失1分、送出6K，第4局被韓德森（Gunnar Henderson）敲陽春砲追平；多明尼加換投後再被安東尼（Roman Anthony）炸裂一發陽春砲，反倒由美國隊取得2：1領先。

貝德納（David Bednar）把關的7局下，威爾斯（Austin Wells）二壘打、培多莫（Geraldo Perdomo）一壘打串聯，多明尼加一出局攻占一、三壘，貝德納關鍵時刻面對塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬提（Ketel Marte）連飆2K，化解自己造成的危機。

惠特洛克（Garrett Whitlock）第8局演出三上三下，第9局米勒（Mason Miller）一出局後出現保送，先讓代打克魯茲（Oneil Cruz）擊出游擊方向滾地球出局，面對培多莫演出再見三振，美國隊1分差收下勝利。

「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）此役化身「守備組」，多明尼加第3局兩出局、一壘有人時，馬提敲出右外野方向落地安打，賈吉雷射肩傳球將一壘跑者塔提斯擋在三壘前，掐斷對手攻勢，第4局則以撲接沒收首位打者索托（Juan Soto）的準安打球。

賈吉距離開轟只差一點點，他在第5局的擊球直送中外野全壘打牆，飛行距離407呎，卻被「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在牆前演出美技接殺。