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經典賽／史肯斯危機重重仍繳4.1局失1分 美國2:1領先進後段戰

記者陳宛晶／綜合報導
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美國隊王牌投手史肯斯15日扛起4強面對多明尼加隊一戰，第2局起局局都有危機，最終仍先發4.1局僅失1分。（美聯社）
美國隊王牌投手史肯斯15日扛起4強面對多明尼加隊一戰，第2局起局局都有危機，最終仍先發4.1局僅失1分。（美聯社）

美國隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天扛起4強面對多明尼加隊一戰，第2局起局局都有危機，最終仍先發4.1局僅失1分，第5局羅傑斯（Tyler Rogers）接手靠雙殺完美拆彈，守護美國隊的2：1領先。

史肯斯在預賽負責面對墨西哥隊一戰，以60球完成4局投球，僅被敲1安打、無失分，送出7次三振；美國隊晉級後，再扛今天的四強戰役，面對本屆砲火最凶的多明尼加隊。

史肯斯以71球投4.1局，被敲6安打、失1分，失分為第二局被卡米奈羅（Junior Caminero）狙擊陽春砲。

史肯斯首局三上三下，之後局局都有危機，第二局在兩出局後遭卡米奈羅敲出陽春砲，第3局兩出局、一壘有人時，馬提（Ketel Marte）敲出右外野方向落地安打，賈吉（Aaron Judge）雷射肩傳球將塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擋在三壘前，掐斷對手攻勢。

第4局多明尼加隊首位打者索托（Juan Soto）就打得強勁，靠賈吉撲接沒收這顆準安打球，史肯斯單局仍被敲2安打、1觸身球，面對兩出局、滿壘危機，威爾斯（Austin Wells）打向左外野遭到接殺，美國躲過掉分；第五局塔提斯、馬提都敲安打，美國隊決定換投，羅傑斯接手一出局、一二壘有人危機，讓索托（Juan Soto）擊出游擊方向滾地球形成雙殺。

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