經典賽／「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

大谷翔平(中)在日本敗給委內瑞拉後，在保安護衛下離開球場。(美聯社)

日本隊挑戰世界棒球經典賽 （WBC）二連霸夢碎，大谷翔平 雖有開轟表現，但也成為比賽的最後一個出局數，日本隊最終以5：8敗給委內瑞拉隊，首度無緣4強，大谷翔平賽後坦言「非常不甘心」，但也表示，有和日本隊隊友們相約，未來國際賽再相見。

大谷翔平是日本隊在2023年奪下經典賽冠軍的大功臣，決賽後援登板，用滑球對美國隊楚奧特（Mike Trout）飆再見三振守住勝利，成為至今仍是經典賽最扣人心弦的投打對決之一，也間接讓各隊都派出更強大的陣容參與本屆經典賽。

這次大谷翔平再披上日本隊戰袍參戰，但與所屬球隊道奇隊討論後決定「只打不投」，因此他自預賽起僅以打者身分出賽，今天在8強戰擔任開路先鋒，首打席就轟追平陽春砲，但之後遭故意四壞保送還吞2K，9局下擊出內野飛球成為最後一個出局數，日本隊輸球收場。

日本隊在本屆的經典賽之旅提前畫下句點，根據日本媒體報導，賽後大谷翔平受訪時也難掩懊悔，「真的非常不甘心，對手很強，我們也把自己能做到的都拿出來了，但最後感覺還是被實力壓過去。」

大谷翔平也透露，賽後他和日本隊的隊友們相約之後再見，「因為比賽才剛結束，大家應該還沒辦法去想下一步，不過未來一定還會有國際賽，而且隊裡還有很多年輕球員，下一次機會一定會再來，所以大家約好要一起努力，也互相說了『下次再見』這樣的話。」

日本隊挑戰經典賽連霸失利，下一個大目標預計是2028年洛杉磯奧運棒球賽，雖還未確定大聯盟球員是否能參賽，被問及奧運時，大谷表示：「對棒球來說是很棒的事情，如果球員想參加，那也是很好的事，雖然不知道會有哪些球員參加，但能有這樣的舞台本身就很棒。」

大谷翔平在本屆經典賽出賽4場敲6支安打，其中轟出3發全壘打，包括對中華隊一戰掃出滿貫砲，貢獻7分打點。