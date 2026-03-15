經典賽／日本無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 教頭：各國實力都變強了

日本教頭井端弘和。(美聯社)

本屆世界棒球經典賽 （WBC）的大震撼，擁有大谷翔平、山本由伸在列的衛冕軍日本隊，14日意外在8強戰以5：8敗給委內瑞拉 ，史上首次無緣經典賽4強，被日媒形容是「邁阿密的悲劇」，總教練井端弘和在賽後記者會上也語帶顫抖地：「輸球是事實。」

日本隊在上屆經典賽奪下隊史在經典賽第3冠，今年陣容除了有連兩屆參賽的大谷翔平、山本由伸等指標性球星，更添了多名大聯盟戰力，用9名大聯盟球員搭配日職頂尖好手的陣容力拚連霸，卻意外在8強止步。

8強戰落敗後，日本媒體形容，井端一度呆坐在休息區，默默望著場上歡呼慶祝的委內瑞拉球員。賽後受訪時他表示：「輸球就是事實，無論打擊還是投球，都要再提升實力，然後在下一屆大賽再挑戰。」

日本隊本屆預賽4連勝晉級，但到了邁阿密打複賽卻一場就打包，井端弘和認為，日本隊的陣容並沒有比上屆差，是各國的整體實力都變強了，「我對派上場的投手都很有信心，我認為投手們已經投得很好了。」

他也提到，要在短時間內打造出一支隊伍是非常困難的事，但入選的球員們都盡力營造很好的氣氛、想對球隊做出貢獻，讓組隊過程變得比較順利，「對於這次被徵召參加經典賽的所有球員，我只有滿滿的感謝。」