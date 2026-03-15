經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

日本隊14日在WBC八強賽中輸給委內瑞拉，首度無緣四強。圖為日本隊球星大谷翔平在第一局敲出全壘打後跑壘。（歐新社）

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）尋求衛冕，今天卻意外在8強戰就被擊落，在拉鋸戰中被委內瑞拉 的3轟狙擊，包括阿布瑞尤（Wilyer Abreu）在6局上的驚天逆轉3分砲，終場委內瑞拉以8：5勝出搶下4強門票，日本隊不僅連霸夢碎，更是隊史首度無緣4強，終結經典賽11連勝。

日本隊在本屆預賽取得4勝0敗拿下C分組第一，但全勝之路也贏得不算太輕鬆，前進邁阿密參與複賽後，今天在8強戰面對委內瑞拉，也自開賽起就陷入苦戰。

日本隊推陣中王牌山本由伸先發，一開賽投出的第2球，就被亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟成首局首打席全壘打，日本隊開賽先陷入0：１落後。但大谷翔平 在1局下就還以顏色，回敬一發追平全壘打，讓戰局形成1：1，但鈴木誠也獲保送上壘後，盜壘遭刺殺還傷退。

山本由伸續投第2局被托瓦（Ezequiel Tovar）、托瑞斯（Gleyber Torres）連敲長打再失1分，委內瑞拉2：1要回領先優勢，山本由伸之後回穩沒再失分。

3局下日本隊展開反攻，面對委內瑞拉先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），靠兩次保送攻佔得點圈，「阪神連線」挺身而出，佐藤輝明敲右外野追平二壘打，替補鈴木誠也上場的森下翔太，接著轟出左外野3分砲，日本隊以5：2逆轉戰局。

山本由伸投完4局退場，用69球，被敲的4安都是長打（1轟），失2分，送出5次三振。但日本隊之後換上的牛棚投手，沒能成功守住球隊的領先優勢。

5局上委內瑞拉賈西亞（Maikel Garcia）從隅田知一郎手中轟出2分砲，將比數追成1分差。6局上日本隊換上去年澤村賞得主伊藤大海，再遭到砲轟，委內瑞拉開局連續兩棒敲安打，阿布瑞尤接著大棒一揮，把球掃上邁阿密馬林魚球場右外野第二層看台，形成一發逆轉3分砲，一棒定江山。

種市篤暉第7局登板，先投出3上3下凍結比數，8局上被委內瑞拉首名打者托瓦敲出二壘打，1出局後試圖牽制離壘過遠的托瓦，卻在傳二壘時發生暴傳，讓二壘上的跑者一口氣衝回本壘攻下保險分，委內瑞拉開3分的領先優勢。

日本隊打線雖從委國先發蘇亞雷斯手中拿下5分，但面對之後登板的牛棚投手一籌莫展、僅出現4支安打。委內瑞拉之後換上的巴札多（Eduard Bazardo）、德傑蘇斯（Enmanuel De Jesus）、布托（Jose Butto）、澤帕（Angel Zerpa）、馬查多（Andrés Machado）、帕倫西亞（Daniel Palencia）都無失分。

大谷翔平預賽出賽3場敲出2轟，打擊率5成56，沒有吞下三振，這場8強戰擔任開路先鋒，首打席轟陽春砲，接著遭故意四壞保送，後兩打席都遭到三振，9局下2出局後上場擊出內野飛球出局，成為最後一個出局數。

日本隊在上屆賽事，投手群防禦率2.29是所有參賽球隊最佳，但原本最具優勢的投手群此戰意外失靈，全場動用6名投手，除了僅面對1個人次的藤平尚真，和最後登板的菊池雄星，其餘4名投手皆失分。

委內瑞拉繼2009年後再次晉級4強，下一戰將對上首次前進4強的義大利，無論哪一方勝出，都將寫下隊史首闖決賽的紀錄，本屆經典賽爭冠戲碼確定會有新面孔。