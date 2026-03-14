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經典賽／佐藤輝明追平安、森下翔太3分砲 日本隊5：2領先

記者葉姵妤／綜合報導
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日本球星森下翔太3局下接替鈴木誠也上場打擊，轟出3分砲。(美聯社)
日本球星森下翔太3局下接替鈴木誠也上場打擊，轟出3分砲。(美聯社)

世界棒球經典賽（WBC）8強日本隊與委內瑞拉隊之戰，日本隊雖前2局就陷入1：2落後，鈴木誠也還因傷退場，但預賽沒有太多表現機會的阪神隊兩名強打，3局下連線當英雄，佐藤輝明追平安、森下翔太轟超前3分砲，日本隊5：2首度領先。

山本由伸此戰先發出戰委內瑞拉隊，但開賽頻頻有狀況，前2局挨3支長打失分，包括被亞古納（Ronald Acuna Jr.）轟出首局首打席陽春砲，投到第3局回穩。面對委內瑞拉隊先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），日本隊打線則是有大谷翔平在1局下首打席敲追平陽春砲，前3局打完1：2落後。

3局下日本隊展開反攻，源田壯亮保送、若月健矢犧牲觸擊，下一棒大谷翔平遭到故意四壞保送，一、二壘有人的局面，本屆首度先發佐藤輝明先敲出右外野二壘打追平比數，替補上場森下翔太更是一棒把球掃出左外野3分砲，日本隊5：2逆轉戰局。

外野手鈴木誠也此戰擔任日本隊先發第3棒、中外野手，1局下首打席獲保送上壘，接著嘗試盜壘失敗，還因傷退場，由森下翔太上場接替，也製造他在3局下當英雄的機會。

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