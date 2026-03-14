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經典賽／隊友彼此認識才12天 義大利隊長形容晉級難以置信

記者藍宗標／綜合報導
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義大利隊長帕斯昆蒂諾(右)11日與隊友慶祝全壘打。(美聯社)
義大利隊長帕斯昆蒂諾(右)11日與隊友慶祝全壘打。(美聯社)

義大利隊今天在世界棒球經典賽八強賽以8：6擊敗波多黎各，隊史首次晉級四強，隊長帕斯昆蒂諾（Vinnie Pasquantino）賽後情緒激動，肯定全隊好表現，他說：「簡直難以置信，我們彼此認識才12天左右，但大家付出的努力令人驚嘆，全隊無所畏懼，真是太棒了。」

帕斯昆蒂諾在皇家隊有4年大聯盟資歷，生涯出賽424場，打擊率2成66、全壘打70支、打點262分，本屆經典賽幫助義大利成為第2支晉級四強的歐洲球隊，用「這些人什麼都不怕」形容全隊拚戰精神，也很開心在義大利的祖父看著這一切。

帕斯昆蒂諾今天擔任先發4棒，全場3打數1安打、被保送兩次，還有兩次盜壘成功，1局下揮出全隊首安攻下第1分打點，不但追平比數也帶動攻勢，這半局一口氣攻下4分，對最後戰局有很大影響。

義大利繼2013、2017年荷蘭之後，為歐洲球隊締造第3次晉級四強紀錄，他說：「 不知多少人預料多明尼加、美國、義大利闖進四強，但我們做到了，接下來幾個小時要好好享受這一切。」

義大利在2023年經典賽八強賽3：9不敵日本，今年四強賽對手將是日本、委內瑞拉勝隊，帕斯昆蒂諾表示，已經迫不及待想看接下來在邁阿密進行的比賽會發生什麼事。

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