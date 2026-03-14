經典賽／義大利讓日本球迷驚訝 「放棄足球變成棒球強權了？」

義大利棒球隊14日擊敗波多黎各，晉級四強。(美聯社)

義大利隊首次闖進世界棒球經典賽 四強，寫下隊史最佳紀錄，接下來將和日本 、委內瑞拉勝隊交手，爭取晉級冠軍戰資格；義大利不斷上演驚奇，讓日本球迷相當驚訝，日媒「體育報知」引述社群媒體 上的聲音：「他們不再是足球強隊，而是棒球強隊了。」

義大利今天在經典賽八強賽以8：6擊敗波多黎各，開賽至今5連勝，體育報知指出，義大利這支被稱為「濃縮咖啡軍團」的球隊創造歷史，隊史首次闖進四強，令球迷驚嘆不已；義大利在休息區擺放一台義式咖啡機，球員開轟後擺出喝咖啡慶祝的動作吸引眾人目光。

體育報知特別提到，義大利曾是足球強國，擁有4次世界盃冠軍，但近年來狀態下滑，2010、2014年分組賽階段就遭淘汰，2018、2022年未獲參賽資格，能否闖進本屆賽事仍未確定。

體育報知指出，從清晨就開始觀看義大利、波多黎各之戰的球迷，紛紛在社群媒體表達對義大利隊強勢晉級四強的震驚，「義大利怎麼了？他們真的放棄足球，變成棒球和橄欖球國家了嗎？」、「義大利的進攻太不可思議了，他們不再是足球強國，而是棒球強國！」、「他們什麼時候變得這麼強了？比他們的足球運動員還強。」、「義大利果然是黑馬！」。