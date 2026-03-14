我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約半馬周日登場 封街路段與時段一次看

盧秀燕訪紐約中華公所 與僑界交流談僑胞重要性

經典賽／義大利淘汰波多黎各 晉級4強創隊史最佳紀錄

記者藍宗標／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利隊8：6擊敗波多黎各，晉級四強。（美聯社）
義大利隊8：6擊敗波多黎各，晉級四強。（美聯社）

義大利隊在本屆世界棒球經典賽愈戰愈勇，今天在休士頓大金球場（Daikin Park）進行的八強賽，打完前4局就攻下8分奠定勝基，終場以8：6獲勝，從預賽至今打出5連勝，後天四強賽的對手將是日本、委內瑞拉勝隊。

義大利在2013、2023年經典賽闖進八強，本屆賽事更上一層樓，締造隊史最佳紀錄；波多黎各連續兩屆止步八強，隊史最佳仍是2013、2017年奪下亞軍。

義大利推出擁有兩年大聯盟資歷的24歲左投艾達吉里（Sam Aldegheri）登板先發，開賽第4球就被波多黎各開路先鋒卡斯楚（Willi Castro）轟出中左外野方向全壘打。

波多黎各先發投手盧戈（Seth Lugo）是大聯盟10年老將，首局狀況不佳，面對前3名打者出現兩次保送，再被帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）、佐恩（Dominic Canzone）、卡利安諾（Jac Caglianone）連續揮出安打失3分，只投0.1局、6人次就退場。

莫蘭（Jovani Moran）接替投球，先投出保送，再被杜拉齊歐（J.J. D'Orazio）揮出高飛犧牲打，義大利打完這半局4：1領先。

艾達吉里2局上也出狀況，1出局後連續保送兩人、再投出觸身球形成滿壘，由雅各（Alek Jacob）接替投球，面對馬多納度（Martin Maldonado）又是觸身球，讓波多黎各攻下1分。

義大利4局下攻勢再起，先吞兩次三振形成2出局，接著連獲3次保送形成滿壘，費雪（Andrew Fischer）、杜拉齊歐連續揮出二壘打，一口氣攻下4分，形成8：2領先。

波多黎各連續5局未得分，8局上展開反攻，柯特斯（Carlos Cortes）揮出安打，再獲兩次保送形成滿壘，接著靠內野滾地球、暴投、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）安打攻下4分，終場仍以2分之差落敗。

義大利推出7名投手應戰，全場被揮出7支安打、出現8次四死球（3次觸身球），投出9次三振；波多黎各8名投手被揮出8支安打、出現9次四死球（1次觸身球），飆出13次三振。

經典賽四強名單已經確定三席，多明尼加、美國將在明天四強賽交手，兩隊分別在2013、2017年獲得冠軍。

世報陪您半世紀

義大利 經典賽

上一則

場邊人語／尼克出兵 連續收併

延伸閱讀

經典賽／7局10：0扣倒南韓 多明尼加率先晉級4強

經典賽／7局10：0扣倒南韓 多明尼加率先晉級4強
經典賽／再見3分砲 多明尼加7局10：0解決南韓收第一張4強門票

經典賽／再見3分砲 多明尼加7局10：0解決南韓收第一張4強門票
經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強

經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強
經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

2026-03-09 10:16
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
美國隊對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數。(路透)

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

2026-03-11 00:51
日本周東佑京三分砲開啟攻勢。 美聯社

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下開張 日9:0全勝晉級

2026-03-10 09:04

超人氣

更多 >
雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能
挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列
伊朗：除美以兩國 所有船隻都可通過荷莫茲海峽

伊朗：除美以兩國 所有船隻都可通過荷莫茲海峽
加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚

加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱