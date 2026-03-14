我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

經典賽／再見3分砲助多明尼加晉4強 威爾斯：下次再考慮甩棒

記者葉姵妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多明尼加隊威爾斯。（美聯社）
多明尼加隊威爾斯。（美聯社）

多明尼加隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）重返8強，13日對上南韓隊，替補上場的威爾斯（Austin Wells）在7局下轟出右外野「再見3分砲」，將比數拉開為10：0，幫助多明尼加隊提前收下勝利，搶下本屆第一張4強門票，威爾斯賽後形容，「這真的是一個特別的時刻。」

此戰多明尼加隊的豪華重砲部隊，前3局就打下7分領先，但打完6局都沒有出現全壘打，直到7局下威爾斯在2出局後敲出全隊首轟，一棒結束比賽，這一發3分砲也是多明尼加隊在本屆經典賽的第14轟，追平2009年墨西哥隊寫下的經典賽單屆最多全壘打紀錄。

「這場比賽的目標就是贏下這場比賽、前進下一輪。」威爾斯也成為替球隊完成這個目標的功臣之一，他表示：「能夠幫助到球隊，並且參與其中，這感覺真的很有趣，真的是一個很特別的時刻。」他也提到，能夠代表多明尼加隊出賽，是不可思議的榮譽，永遠不會忘記這次經驗。

多明尼加隊在預賽階段的全壘打，不僅展現「暴力打線」的威力，還秀味十足，華麗的甩棒和激情的肢體動作，都增添比賽的可看性和討論度。相較之下，威爾斯開轟後帶著球棒走往一壘方向，反應顯然冷靜許多。

對此威爾斯賽後表示，自己生涯還不曾大動作的甩棒，「我會筆記下來，很多時候我打出全壘打時其實腦袋一片空白，我一直很難表現出什麼情緒，或許下次吧。」

世報陪您半世紀

經典賽

上一則

經典賽／美國隊5戰挨10轟 史肯斯先發迎戰多明尼加

下一則

MLB／費爾柴德大聯盟熱身賽敲長打 鄭宗哲先發吞3K

延伸閱讀

經典賽／美國隊5戰挨10轟 史肯斯先發迎戰多明尼加

經典賽／美國隊5戰挨10轟 史肯斯先發迎戰多明尼加
經典賽／0:10慘敗多明尼加 韓教頭：年輕球員挑戰大聯盟契機

經典賽／0:10慘敗多明尼加 韓教頭：年輕球員挑戰大聯盟契機
經典賽／再見3分砲 多明尼加7局10：0解決南韓收第一張4強門票

經典賽／再見3分砲 多明尼加7局10：0解決南韓收第一張4強門票
經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強

經典賽／義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 把美國帶進8強

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢。（歐新社）

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

2026-03-09 12:58
甫獲米蘭冬奧花滑金牌的劉美賢將不參加本月底的花滑世錦賽。(新華社)

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

2026-03-07 20:03
美國華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

護膚界「金牌選手」…奧運冠軍劉美賢的秘密武器是「它」

2026-03-06 13:49
南韓隊在世界棒球經典賽搶下晉級8強門票。特派記者余承翰／攝影

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

2026-03-09 10:16
美國隊對上戰績2勝0敗的義大利隊，出現令外界跌破眼鏡的結局，以6：8吞下本屆賽事首敗，晉級可能出現變數。(路透)

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗 美國「豪華艦隊」出現淘汰可能

2026-03-11 00:51
日本周東佑京三分砲開啟攻勢。 美聯社

經典賽／日本捷克0:0僵持到8局下開張 日9:0全勝晉級

2026-03-10 09:04

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起