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經典賽／美國隊5戰挨10轟 史肯斯先發迎戰多明尼加

記者陳宛晶／綜合報導
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塞揚強投史肯斯。（路透）
塞揚強投史肯斯。（路透）

美國隊今天以5：3擊敗加拿大隊，前進世界棒球經典賽4強行列，下一戰將碰上多明尼加隊，上演挨最多轟球隊與敲最多轟球隊的過招，美國隊推出塞揚強投史肯斯（Paul Skenes）壓陣，爭取決賽門票。

多明尼加隊今天在八強賽提前7局以10：0擊敗南韓隊，「只」有一支全壘打，為威爾斯（Austin Wells）7局下宣告比賽結束的三分砲，至此團隊累積14轟。

多明尼加隊儼然本屆經典賽火力最凶猛的球隊，已賽5場攻下51分，場均超過10分，團隊打擊率3成12、上壘率4成53、長打率6成37，8人留下開轟紀錄、合計14轟，其中卡米奈羅（Junior Caminero）、克魯茲（Oneil Cruz）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis）、威爾斯都有2轟。

美國隊左投史皮爾（Gabe Speier）今天在第6局遭加拿大隊B.奈勒（Bo Naylor）炸裂兩分砲，團隊在本屆賽會5場比賽已挨10轟，與南韓隊並列被敲最多全壘打球隊，滿天星投手陣容一樣被轟得千瘡百孔。

敲最多轟球隊多明尼加隊，以及挨最多轟球隊美國隊，將在四強賽正面交鋒，爭奪決賽門票，塞揚強投史肯斯能否壓制多明尼加隊暴力打線成為矚目焦點，多明尼加隊則是派出塞維里諾（Luis Severino）擔綱先發。

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