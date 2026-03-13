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經典賽／美國5：3加拿大 將與多明尼加搶決賽門票

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經典賽／美國5：3加拿大 將與多明尼加搶決賽門票

記者陳宛晶／綜合報導
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美國隊以5：3擊敗加拿大隊，晉級四強。（路透）
美國隊以5：3擊敗加拿大隊，晉級四強。（路透）

世界棒球經典賽今天在八強上演「美加大戰」，美國隊先發投手韋伯（Logan Webb）演出4.2局無失分、5次三振好投，加拿大隊錯過第7局追分的大好機會，就此與勝利無緣，美國隊終場以5：3擊敗加拿大隊，美國隊前進四強，將在下一場面對多明尼加隊。

面對加拿大隊先發投手索洛卡（Michael Soroka），美國隊開路先鋒惠特（Bobby Witt Jr.）首局靠保送上壘，賈吉（Aaron Judge）敲二壘打，攻占一、三壘有人，史瓦柏（Kyle Schwarber）以滾地球幫助美國隊先馳得點。

美國隊第3局2安打、1保送堆成滿壘，布萊格曼（Alex Bregman）打向三游之間的滾地球，加拿大隊三壘手托羅（Abraham Toro）傳一壘出現暴傳，美國隊跑回2分，第六局圖朗（Brice Turang）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）安打各挹注1分打點，擴大為5：0領先。

儘管八強賽單場球數限制放寬為80球，美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）賽前即透露韋伯此役設定為70球左右，而他最終以71球完成4.2局投球，被敲4安打、無失分，送出5K，封鎖加拿大隊打線。

面對0：5落後，加拿大隊6局下由布雷克（Tyler Black）得點圈安打先破蛋，B.奈勒（Bo Naylor）補上兩分砲追近為3：5，為戰局增添懸念。

7局下戰局來到最緊繃，貝德納（David Bednar）面對前兩位打者都被敲安，加上捕手羅利（Cal Raleigh）捕逸，加拿大隊無人出局已經攻占二、三壘，眼看不可能不掉分的局面，而他先讓J.奈勒（Josh Naylor）擊出三壘上方飛球出局，面對歐尼爾（Tyler O'Neill）、凱西（Owen Caissie）連飆2K，驚險渡過危機。

加拿大隊最後兩局的攻勢都以三上三下結束，止步八強；美國隊則是搭上飛往邁阿密的包機，將與多明尼加隊爭奪決賽門票。

美國隊小粉絲。（美聯社）
美國隊小粉絲。（美聯社）

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