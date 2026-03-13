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經典賽／0:10慘敗多明尼加 韓教頭：盼成年輕球員挑戰大聯盟契機

記者葉姵妤／綜合報導
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南韓隊止步八強。（美聯社）
南韓隊止步八強。（美聯社）

南韓隊繼2009年後再闖世界棒球經典賽（WBC）8強，但遇上本屆預賽火力最強悍的多明尼加隊，前3局就陷入0：7的落後，最終在7局下被敲出再見3分砲，遭提前結束比賽，以0：10的慘敗收場，總教練柳志炫賽後表示：「多明尼加果然很強。」

南韓隊在本屆預賽C組，和中華、澳洲隊戰績同為2勝2敗，最終在比較失分率後以些微之差勝出，拿下分組第二晉級；多明尼加隊則是預賽打出4勝0敗成為D組第一，且團隊敲出13轟、打擊率3成13、40分打點都是參賽20隊最佳，也成為本屆賽事的爭冠熱門之一。

今天南韓隊動用10名投手，包括陣中的左、右王牌柳賢振、郭彬，但前3局就大量失分；打線則是遭到封鎖，全場僅有大聯盟外援瓊斯（Jahmai Jones）及安賢民敲出安打，前5局面對多明尼加隊先發左投、去年國聯賽揚獎票選排名第2的桑契斯（Cristopher Sanchez）吞下8K，之後對後援的阿布瑞尤（Albert Abreu）敲0安再挨3K。

8強戰以懸殊的比數差距吞敗，柳志炫賽後表示：「多明尼加果然很強。」他提到，球隊陣中雖然也有30歲後半的選手，但年輕選手很多，這樣的比賽對年輕球員來說會是一個很好的經驗，「希望未來這些年輕球員能持續成長，也希望這能成為他們有機會挑戰大聯盟的契機。」

柳志炫提到，預賽時曾和上屆冠軍隊日本隊交手，今天則對上目前奪冠熱門之一的多明尼加共和國，「不僅投手非常強大，他們從第1棒到第5棒都擁有超級球星的打線也真的很強。」

南韓隊從這些比賽中也看出自己在國際上的競爭力，柳志炫指出，在韓職，各隊的先發投手通常僅3至4名在輪值，「要提高國際競爭力，需要更多投手獲得機會與角色。」他也坦言，南韓隊的投手與其他國家相比，確實比較不足，「希望從學生棒球開始逐步建立，打造出更有競爭力的國家隊。」

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