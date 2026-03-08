經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是

我的頻道

記者葉姵妤／綜合報導
中華隊8日以５：４擊敗南韓隊後，中華隊球員慶祝。（路透）
世界經典棒球賽（WBC）小組賽進行中，面對強勁的對手南韓隊背水一戰，中華隊最終也打出一場經典戰役，拚到延長賽10局以5：4勝出，先發投手古林睿煬繳出4局失1分的好投撐場，拿下這場勝利後，他也流下感動的英雄淚，「最感動的比賽就是，我把自己感動了，也能感動其他人。」

中華隊在這場驚心動魄的賽事，在延長賽以1分差拿下勝利，保住晉級機會，賽後全隊哭成一團，古林睿煬在接受轉播單位訪問時依舊頻頻拭淚，道出自己的內心話，「我一直試著問自己，什麼是讓人感動的比賽？這場比賽就是！就像我小時候看中華隊那樣，真是令人感動！」

扛起這場沒有退路的關鍵比賽，古林睿煬賽前做足準備，「昨天有看他們（對日本隊）的比賽，知道他們有強悍的攻擊能力，我也相信自己的能力，我覺得我們真的不比他們差，今天上場就用最少球數去抓最多出局數。」

古林睿煬確實展現大將之風，前4局僅讓南韓隊出現1支安打，沒有失分，投到5局上投出保送再被敲安打，用59球退場，之後南韓隊靠滾地球送回追平分。古林睿煬指出，當時自己投到氣力放盡，「已經盡力了，把後面交給其他人，相信他們會做得很好，幫我守起來。」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

