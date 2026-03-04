經典賽／去年因傷錯過 中華隊徐若熙扛首戰有實績背書

中華隊今天在世界棒球經典賽迎戰澳洲隊，徐若熙扛起打頭陣重任。(特派記者余承翰／東京攝影)

萬眾期待，世界棒球經典賽今(5)天就要正式登場，中華隊徐若熙扛起首場賽事面對澳洲隊先發，其實早在去年經典賽資格賽，他就是總教練曾豪駒設定的首戰先發，當時因傷錯過，如今將扛起為中華隊在一級賽事打頭陣的重任。

談到決定啟用徐若熙負責首戰的原因，曾豪駒說：「以往在大賽首戰出戰時，他就是最能掌控整場節奏的選手，希望他有驚人的表現可以壓制對手。」

徐若熙負責首戰有實績背書，2023年中職總冠軍賽、亞洲棒球錦標賽，他都是打頭陣的投手。當年總冠軍賽面對樂天桃猿隊，徐若熙繳出4局失1分，雖無關勝敗，但內容亮眼，所屬的味全龍隊也是最終獲勝的一方，猿隊時任教頭正是曾豪駒；亞錦賽則是對南韓隊繳出7局無失分、10K，中華隊終場以4：0完封勝。

徐若熙面對高壓場面總能扛住，一路看著他成長的味全龍隊總教練葉君璋就曾多次提過，徐若熙是那種即便有壓力，也可以投得很好的選手，不用擔心他的心臟。

徐若熙去年經典賽資格賽就是曾總設定的首戰先發，卻意外在大賽前夕遇到腳部輕微傷勢，多休息了幾天，最終在附加賽演出3.1局5K好投，幫助中華隊前進正賽。

去年因傷錯過為中華隊扛起首戰先發，徐若熙如今在正賽接下考驗，面對上屆打進八強的澳洲隊，實力不容小覷。徐若熙表示，這一場很重要，但正因為知道很重要，更要讓自己放鬆心情，「告訴自己把自己平常在做的事、最好的東西拿出來比賽。」